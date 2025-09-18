Netflix zeigt klare Dominanz im Streaming-Geschäft! Analyst hebt Kursziel!

Nach Daten von tipranks.com weist Alan Gould eine Erfolgsquote von 58 Prozent bei seinen Anlageempfehlungen auf. Seine durchschnittliche Rendite liegt bei 10,6 Prozent. Damit zählt er zu den besten 1.000 von rund 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten der Seite.

Die Investmentbank Loop Capital zeigt sich bullisher denn je für Netflix und wertet die Aktie des Streaming-Riesen von "Hold" auf "Buy" hoch. Analyst Alan Gould erhöhte zugleich das Kursziel deutlich von 1.150 auf 1.350 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem weiteren Kurspotenzial von rund 12 Prozent. Bereits in diesem Jahr legte das Papier um 35 Prozent zu. Auch die Mehrheit der Analysten ist bullish: Laut LSEG empfehlen derzeit 35 von 50 Experten die Aktie mit Buy oder Strong Buy.

Analyst korrigiert frühere Skepsis

Gould räumte ein, dass seine Herabstufung der Aktie im Dezember ein Fehler war. "Wir heben unsere Bewertung zurück auf Buy, gestützt auf außergewöhnlich starke Nutzerzahlen im dritten Quartal, ein vielversprechendes Content-Programm für das vierte Quartal sowie verbesserte Margenerwartungen", schrieb der Analyst. Jeder in Content investierte Dollar generiere inzwischen deutlich mehr Umsatz, was zu höheren Gewinnen und stärkerem Cashflow führe.

Netflix selbst hob die Umsatzprognose für 2025 von ursprünglich 11 bis 13 Prozent auf 16 bis 17 Prozent Wachstum an. Gould sieht damit die Basis für eine Neubewertung der Aktie.

Inhalte treiben Engagement

Besonders neue Staffeln von Erfolgsserien wie Squid Game (Staffel 3), Wednesday (Staffel 2) sowie die Premiere von KPop Demon Hunters hätten für steigende Nutzeraktivität gesorgt. Der Analyst erhöhte daher auch seine Schätzungen für das dritte Quartal und rechnet damit, dass Netflix das Jahresumsatzziel nach oben anpassen wird. Historisch übertrifft der Konzern seine eigene Umsatzguidance in rund 75 Prozent der Fälle.

"Netflix hat den Streaming-Krieg gewonnen"

Trotz zunehmender Konkurrenz, etwa durch Paramount Skydance Corporations beziehungsweise der Fusion aus Paramount und Warner Bros. unter Führung von David Ellison, sieht Gould Netflix klar in der Pole Position. "Netflix hat den Streaming-Krieg gewonnen. Mit globaler Reichweite, technologischer Überlegenheit und robustem Cashflow bleibt das Unternehmen dominierend", so der Analyst.

Besonders wichtig: Netflix verzeichnet in den USA – einem Markt, der über 40 Prozent der Gesamterlöse ausmacht – einen Rekordanteil an der TV-Nutzung. Da die Umsätze des Konzerns historisch eng mit diesem Anteil korrelierten, dürfte sich die Dynamik weiter fortsetzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 1.229USD auf Nasdaq (18. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





