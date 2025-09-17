Piramal Pharma Solutions erweitert seine Formulierungskapazitäten mit einer neuen Korsch XM-12 Zweischichttablettenpresse im Werk Morpeth, UK

Diese Tablettenpresse wird dem Formulierungsentwicklungsteam der Einrichtung ein wichtiges Werkzeug für die Entwicklung von Kombinationen mit fester Dosierung und modifizierter Wirkstofffreisetzung an die Hand geben.

Piramal Pharma Solutions hat robuste Schulungsprotokolle implementiert, um einen sicheren Betrieb und eine qualitativ hochwertige Ausgabe des XM-12 zu gewährleisten.

MUMBAI, Indien, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), freut sich, die kürzlich erfolgte Anschaffung einer hochmodernen Korsch XM-12 Presse für Zweischichttabletten in seinem Arzneimittelwerk in Morpeth, Großbritannien, bekannt zu geben. Die Anlage in Morpeth spielt eine wichtige Rolle im integrierten Angebot des Unternehmens und bietet spezialisierte Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von oralen Feststoffen und Hormonpräparaten.

Mit der strategischen Ergänzung durch die Korsch XM-12 Zweischichttablettenpresse kann das Formulierungsentwicklungsteam in Morpeth nun einen hohen Tablettenausstoß in flexiblen Formaten mit größerer Präzision und Effizienz erzielen. Die XM-12 ist sowohl für die Einschicht- als auch für die Zweischichtproduktion ausgelegt und verfügt über fortschrittliche Sanitärarmaturen für die Einlauftrichter, eine spezielle Produktrutsche für die Aufnahme hochwirksamer Wirkstoffe sowie B- und D-Wechselrevolver für schnelle Umstellungen.

Piramal Pharma Solutions hat bei der Implementierung der XM-12 in der Anlage in Morpeth Sicherheit und Qualität in den Vordergrund gestellt und umfassende Schulungsprotokolle eingeführt, um den ordnungsgemäßen Umgang mit der Anlage zu gewährleisten.

„Um sich auf die Nutzung der Korsch XM-12 vorzubereiten, werden die Wissenschaftler, Bediener und Wartungsteams von Piramal zusammen mit den Technikern von Korsch gründlich geschult, während die Validierungsexperten von Piramal die Qualifizierung und Validierung durchführen. Alle Aktivitäten werden sowohl den Industriestandards als auch den eigenen Qualitätsanforderungen von Piramal entsprechen", sagte Frank Bugg, Geschäftsführer und Standortleiter von Piramal Pharma Solutions in Morpeth.