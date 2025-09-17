    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Platz da, BYD und Nio: Autobauer Chery will mit Milliarden-IPO Gas geben!

    Chinas größter Autoexporteur strebt an die Börse. Schon in der kommenden Woche soll die Aktie in Hong Kong gehandelt werden.

    • Chery Automobile plant IPO in Hongkong, 1,2 Mrd. USD.
    • Aktienhandel startet am 25. September, 297,4 Mio. Aktien.
    • Umsatz fliegt, Elektroautos boomt, 56% Verkaufsplus.
    Foto: Sui Xiankai - XinHua

    Der chinesische Automobilriese Chery Automobile plant einen Börsengang in Hongkong und will so bis zu 9,1 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 1,2 Milliarden US-Dollar) einnehmen. Laut den IPO-Dokumenten wird Chery 297,4 Millionen Aktien zu einem Preis von 27,75 bis 30,75 Hongkong-Dollar je Aktie anbieten.

    Das würde für Chery eine Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar bedeuten. Der Handel der Aktie soll bereits am 25. September beginnen. Chery plant, die Erlöse in Forschung und Entwicklung, internationale Expansion und den Ausbau seiner Fertigungsstätten zu investieren. Sollte die Nachfrage das Angebot übertreffen, könnte der IPO durch die Ausübung einer Greenshoe-Option noch erweitert werden.

    Chery produziert aktuell etwa 2,6 Millionen Fahrzeuge pro Jahr und ist aktuell stark auf Wachstumskurs. Das Unternehmen verfügt über 15 Produktionsstätten und plant, in Europa speziell im ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona eine Kapazität von bis zu 200.000 Einheiten pro Jahr aufzubauen. 

    Die heimischen Verkaufszahlen stiegen um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was weit über dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent lag. Besonders erfolgreich waren die Elektro- und Hybridfahrzeuge, deren Verkaufszahlen sich mehr als verdoppelten. 

    Chery ist der größte Autoexporteur Chinas und in Europa vor allem mit den Marken Jaecoo und Omoda aktiv. Zusätzlich planen die Chinesen, ab Anfang 2026 eine vollelektrische Premiummarke namens Exlantix in Europa einzuführen, die sich vor allem an den Premium-Elektroauto-Markt richtet.

    Der Autobauer reiht sich in eine Welle chinesischer Unternehmen ein, die derzeit an der Hongkonger Börse gelistet werden. Der IPO-Markt ist auf ein Vierjahreshoch geklettert. So bereitet sich auch der Bergbaugigant Zijin Gold International auf ein IPO vor, das mehr als 3 Milliarden US-Dollar einbringen könnte – der größte Börsengang weltweit seit Mai.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
