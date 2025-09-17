Die Ursache für den schwachen US-Dollar

Ausländische Investoren kaufen zwar jede Menge Vermögenswerte aus den USA, zum Beispiel Aktien, aber sie möchten nicht das Währungsrisiko tragen und sichern sich dagegen ab. Das Ergebnis? Jede US-Aktie, die gekauft wird, wird durch den gleichwertigen Verkauf von US-Dollar ausgeglichen. Und das trägt entscheidend zur aktuellen Schwäche des Greenbacks bei.

Der US-Dollar fällt, und viele fragen sich, warum die amerikanischen Börsen gleichzeitig von einem Rekordhoch zum nächsten klettern. Eine Erklärung für diese scheinbare Kluft könnte in einem oft übersehenen, aber entscheidenden Detail liegen.

In den letzten Monaten gab es einen bemerkenswerten Wandel im Verhalten ausländischer Investoren: Gegen Währungsrisiken abgesicherte Käufe von US-Vermögenswerten übertreffen erstmals in diesem Jahrzehnt die nicht abgesicherten Zuflüsse. Mit anderen Worten: Ausländische Käufer von US-Assets sichern sich immer stärker gegen das Risiko eines schwächeren US-Dollars ab.

Aktuell werden über 80 Prozent der ausländischen Investitionen in US-Aktien abgesichert, und auch bei US-Staatsanleihen liegt der Anteil bei etwa 50 Prozent, erklärt George Saravelos, Leiter Global FX Research bei der Deutschen Bank in London. Diese Absicherungen sind ein klares Misstrauensvotum für den US-Dollar.

"Für jede abgesicherte Dollar-Anlage, die gekauft wird, wird eine gleichwertige Menge an US-Dollar verkauft, um das Wechselkursrisiko zu beseitigen", sagt der Devisenexperte. "Ausländische Investoren reduzieren derzeit ihr Dollar-Engagement in einem noch nie dagewesenen Tempo." Das führt zu einem massiven Abfluss von US-Dollar aus dem Markt und schwächt die Währung.

In gleichem Maße, in dem die abgesicherten Käufe steigen, sinken die unabgesicherten. Allerdings finanzieren nur ungesicherte Zuflüsse das Leistungsbilanzdefizit der USA. Denn sie erhöhen die Nachfrage nach dem US-Dollar und stützen ihn.

In der Vergangenheit hat dies sehr gut funktioniert. Doch mittlerweile sind diese ungesicherten Kapitalflüsse gegenüber dem Höchstwert des letzten Jahres um 75 Prozent gesunken. Wenn dieser Kapitalfluss sinkt, fehlt eine wichtige Quelle für die Finanzierung des US-Defizits.

Ein weiterer Grund für den schwachen Greenback ist die Zinspolitik der Federal Reserve. Die US-Notenbank steht vor der Herausforderung, ihre Geldpolitik zu lockern, während die Landeswährung gleichzeitig sowieso schon schwächer wird. Das beschleunigt die Talfahrt nur noch.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren

In den nächsten Monaten könnte sich die Situation für den US-Dollar weiter verschärfen. Das Hedging von Dollar-Vermögenswerten wird für Investoren noch attraktiver, vor allem, wenn die Zinsen weiter sinken. Denn bei niedrigeren Zinsen sinken auch die Kosten für Währungsabsicherungen. Und das wiederum dürfte die Nachfrage nach abgesicherten US-Vermögenswerten weiter erhöhen.

Der schwache US-Dollar ist kein Zufall. Seine Talfahrt ist eine direkte Folge von Veränderungen auf den internationalen Kapitalmärkten. Der massive Trend, dass internationale Investoren US-Vermögenswerte nur noch mit Absicherung kaufen, hat daran einen entscheidenden Anteil. Während die Börsen in den USA weiter steigen, bleibt der Greenback unter Druck. Dieses Szenario könnte sich in den kommenden Monaten noch verschärfen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion