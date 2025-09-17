AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero setzen jüngste Erholung fort
- Delivery Hero-Aktien steigen um 5,3 Prozent.
- Höchster Kurs seit Ende Juli erreicht.
- JPMorgan spekuliert über Prosus-Verkauf.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Am Nachmittag legten sie 5,3 Prozent auf 27,86 Euro zu und gehörten damit zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem stiegen die Papiere des Essenslieferdienstes auf ein weiteres Hoch seit Ende Juli. Nun ist auch die Bilanz im laufenden Jahr mit einem Kursplus von 2,7 Prozent wieder positiv.
Für zusätzlichen Rückenwind sorgten Spekulationen der US-Bank JPMorgan. Analyst Marcus Diebel erwartet eine weitere Konsolidierung der Branche. Die niederländische Internetholding Prosus könnte ihre Beteiligung an Delivery Hero in den kommenden sechs Monaten an einen strategischen Käufer abtreten. Ein Verkauf über den Markt durch Prosus oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 30.301 auf Ariva Indikation (17. September 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 8,20 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +7,87 %/+54,62 % bedeutet.
