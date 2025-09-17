Börsenstart USA - 17.09. - Dow Jones stark +0,57 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.021,96 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: American Express +2,79 %, Walmart +1,79 %, Caterpillar +1,68 %, Procter & Gamble +1,23 %, Verizon Communications +1,11 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,26 %, Amazon -0,87 %, Microsoft -0,44 %, Cisco Systems +0,04 %, Visa (A) +0,15 %

Der US Tech 100 steht bei 24.228,08 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: Workday (A) +9,57 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,14 %, Applied Materials +2,44 %, Charter Communications Registered (A) +2,42 %, Airbnb Registered (A) +2,35 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,26 %, Broadcom -2,17 %, Palantir -1,26 %, Tesla -1,15 %, Meta Platforms (A) -0,95 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:53) bei 6.605,66 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Workday (A) +9,57 %, Dell Technologies Registered (C) +4,26 %, American Express +2,79 %, Dollar Tree +2,77 %, Apollo Global Management +2,47 %

Flop-Werte: Uber Technologies -3,53 %, Oracle -2,38 %, NVIDIA -2,26 %, Broadcom -2,17 %, Insulet -1,98 %