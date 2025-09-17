DAX, New Fortress Energy Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Ørsted
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|New Fortress Energy Registered (A)
|+31,23 %
|Öl/Gas
|🥈
|Lyft Registered (A)
|+12,62 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Roivant Sciences
|+12,38 %
|Biotechnologie
|🟥
|Paramount Group
|-12,43 %
|Immobilien
|🟥
|Hexagon Composites
|-13,95 %
|Chemie
|🟥
|Orsted
|-43,81 %
|Versorger
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥈
|PUMA
|Freizeit
|🥉
|D-Wave Quantum
|Informationstechnologie
|Vanguard Mining
|Rohstoffe
|Q-Gold Resources
|Rohstoffe
|Orsted
|Versorger
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|311
|-
|🥈
|Borussia Dortmund
|88
|Freizeit
|🥉
|TeamViewer
|75
|Informationstechnologie
|Tesla
|62
|Fahrzeugindustrie
|ThyssenKrupp
|34
|Stahl und Bergbau
|7C Solarparken
|33
|Erneuerbare Energien
New Fortress Energy Registered (A)
Wochenperformance: +93,91 %
Wochenperformance: +93,91 %
Platz 1
Lyft Registered (A)
Wochenperformance: +26,06 %
Wochenperformance: +26,06 %
Platz 2
Roivant Sciences
Wochenperformance: +16,62 %
Wochenperformance: +16,62 %
Platz 3
Paramount Group
Wochenperformance: -3,11 %
Wochenperformance: -3,11 %
Platz 4
Hexagon Composites
Wochenperformance: -16,76 %
Wochenperformance: -16,76 %
Platz 5
Orsted
Wochenperformance: -46,56 %
Wochenperformance: -46,56 %
Platz 6
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +39,69 %
Wochenperformance: +39,69 %
Platz 7
PUMA
Wochenperformance: +8,59 %
Wochenperformance: +8,59 %
Platz 8
D-Wave Quantum
Wochenperformance: +16,47 %
Wochenperformance: +16,47 %
Platz 9
Vanguard Mining
Wochenperformance: -11,36 %
Wochenperformance: -11,36 %
Platz 10
Q-Gold Resources
Wochenperformance: +8,33 %
Wochenperformance: +8,33 %
Platz 11
Orsted
Wochenperformance: -46,56 %
Wochenperformance: -46,56 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: -2,04 %
Wochenperformance: -2,04 %
Platz 13
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,96 %
Wochenperformance: -0,96 %
Platz 14
TeamViewer
Wochenperformance: -8,17 %
Wochenperformance: -8,17 %
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: +18,85 %
Wochenperformance: +18,85 %
Platz 16
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +11,12 %
Wochenperformance: +11,12 %
Platz 17
7C Solarparken
Wochenperformance: -5,28 %
Wochenperformance: -5,28 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte