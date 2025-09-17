    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    KRONES - Aktie erlebt Kurseinbruch - 17.09.2025

    Am 17.09.2025 ist die KRONES Aktie, bisher, um -4,63 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der KRONES Aktie.

    Foto: Armin Weigel - dpa

    KRONES ist ein führender Anbieter von Maschinen und Systemen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie, spezialisiert auf Abfüll- und Verpackungslösungen. Als Marktführer bietet das Unternehmen innovative Technologien und umfassende Systemlösungen. Hauptkonkurrenten sind Sidel, KHS und Tetra Pak. KRONES' Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und ein starker Fokus auf Nachhaltigkeit.

    KRONES Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Mit einer Performance von -4,63 % musste die KRONES Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten KRONES Aktionäre einen Verlust von -5,01 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KRONES Aktie damit um +1,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,31 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,06 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

    KRONES Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,84 %
    1 Monat +2,31 %
    3 Monate -5,01 %
    1 Jahr +6,94 %

    Informationen zur KRONES Aktie

    Es gibt 32 Mio. KRONES Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,05 Mrd.EUR wert.

    KRONES Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KRONES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KRONES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KRONES

    -4,19 %
    +1,68 %
    +1,84 %
    -4,73 %
    +7,27 %
    +49,63 %
    +141,67 %
    +38,21 %
    +1.387,93 %
    ISIN:DE0006335003WKN:633500



