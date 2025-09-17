Dieser werthaltige Zinssenkungs-Profiteur ist jetzt zum Kauf empfohlen!

Mit einem Börsenwert von 107,8 Milliarden US-Dollar ist Prologis der größte Immobilieninvestitionsfonds (REIT) der Welt. Das US-Unternehmen hat sich auf Gewerbe- und Industrieimmobilien, wie Lagerhallen, Logistikzentren und Fabrikgebäude spezialisiert. Vor allem von der wachsenden Bedeutung des Online-Handels konnte der Konzern in den vergangenen Jahren profitieren – und seinen Anlegerinnen und Anlegern eine Überrendite gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 erwirtschaften.

Einen großen Beitrag hierzu leistet die stetig wachsende Dividende, welche in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate (CAGR) von 10,7 Prozent gewachsen ist. Wer bereits 2015 investiert hat, kommt auf eine zweistellige Einstiegsrendite von 10,5 Prozent. Anlegerinnen und Anleger, die jetzt einsteigen, erhalten immerhin 3,5 Prozent.

Die Bank of America empfiehlt jetzt zum Kauf

Als Immobilienwert ist Prologis ein zinssensitiver Wert. Hohe Zinsen machen neue Projekte weniger lukrativ und sorgen für steigende Refinanzierungskosten. Dementsprechend hatte die Aktie in den vergangenen Jahren mit Gegenwind zu kämpfen. Sinkende Zinsen hingegen bedeuten Rückenwind. Genau das ist der Kurs, der von der US-Notenbank nach dem Leitzinsentscheid am Mittwochabend weiterhin erwartet wird.

Schon vor der Notenbanksitzung hat sich die Bank of America zu einer Heraufstufung der Aktie entschieden. Die Bewertung von Prologis wurde von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben.

Mehr Vertragsabschlüsse, höhere Mieten

Die Analystinnen und Analysten begründen ihre Zuversicht mit einer steigenden Zahl an neuen Leasing-Abschlüssen, nachdem die Zollunsicherheit noch zu einer Verlangsamung der Neuverträge geführt hatte. Die Pipeline liegt nach Schätzungen der BofA bei 130 Millionen Quadratfuß (12,1 Millionen Quadratmeter).

Da sich die Neubauaktivität gegenüber den Vorjahren verringert habe, genüge außerdem eine niedrigere Nachfrage für höhere Belegungsquoten – und damit auch die Fähigkeit, höhere Mieten durchsetzen – als in der Vergangenheit. Das Kursziel wurde von 118 auf 130 US-Dollar angehoben und impliziert damit ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent.

Der Gegenwind dürfte jetzt zu Rückenwind werden

Am Mittwochnachmittag verzeichnete die Prologis-Aktie Kursgewinne von rund einem Prozent. Damit verbesserte sich die in diesem Jahr erzielte Performance auf 8,7 Prozent, gegenüber dem Stand vor 12 Monaten betragen die Verluste aber noch immer 11,0 Prozent. Die länger als erwartet hohen Zinsen hatten Prologis als Immobilienwert ähnlich wie zum Beispiel Vonovia belastet.

Die Kursflaute könnte angesichts weiterer Zinssenkungen aber ein Ende finden, auch weil die Aktie Fans über die Bank of America hinaus hat: Bei insgesamt 24 Empfehlungen ist Prologis insgesamt 11 Mal zum Kaufen und weitere 5 Mal zum Übergewichten empfohlen. Im Mittel wird der faire Wert mit 120,60 US-Dollar angegeben. Das bedeutet eine Upside von etwa 3,5 Prozent.

Fazit: Kaufen, solange die Aktie noch zu einem fairen Wert zu haben ist!

Ein Schnäppchen war die Weltklasse-Aktie noch nie. Das ist sie auch trotz der Kursflaute im vergangenen Jahr nicht: Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt noch immer bei rund 20 und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. Die hohe Managementqualität, die langfristig aussichtsreiche Nische und das zuverlässige Dividendenwachstum rechtfertigen jedoch eine Premiumbewertung.

Der Empfehlung der BofA kann man sich daher vorbehaltlos anschließen. Prologis ist auf dem aktuellen Kursniveau ein Kauf – erst recht mit der Rückendeckung durch sinkende Zinsen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Prologis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 96,55EUR auf Tradegate (17. September 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.