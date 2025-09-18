    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Prall gefüllte Auftragsbücher

    Renk-Aktie zündet – darum profitiert sie von der Zeitenwende

    Analysten von Jefferies und Berenberg stufen die Renk-Aktie weiter nach oben. Die starke Marktposition in seinen Nischenmärkten schützt das Unternehmen vor Konkurrenzdruck.

    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Für das Augsburger Rüstungsunternehmen könnte es kaum besser laufen. Der Konzern meldet einen rekordhohen Auftragseingang und einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro, der über mehrere Jahre hinweg eine volle Auslastung garantiert. Renk profitiert enorm von der aktuellen Zeitenwende und ist ein wichtiger Zulieferer für Getriebe und Antriebsstränge für Panzer und Militärfahrzeuge, aber auch für Schiffe und U-Boote. Die weltweit steigenden Verteidigungsbudgets sind für das Unternehmen schon länger ein starker Wachstumstreiber. Dies wird auch bei der Aktie deutlich sichtbar: Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs von Renk nahezu vervierfacht.

    Sowohl Jefferies als auch Berenberg haben ihre Einschätzungen für die Renk-Aktie in neuen Studien aktualisiert und die Kaufempfehlungen bestätigt. Die Kursziele der Experten für die Rüstungsaktie liegen bei 80 beziehungsweise 84 Euro. In seinen Nischenmärkten ist Renk als technologischer Vorreiter bekannt. Diese starke Marktposition schützt das Unternehmen vor Konkurrenzdruck und ermöglicht es ihm, höhere Margen zu erzielen. Die Kombination aus starker fundamentaler Entwicklung und positiven Aussichten im Rüstungssektor stärkt das Vertrauen der Analysten in die Aktie. Seit seinem Börsengang im Februar 2024 hat sich der Rüstungszulieferer zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im deutschen Mittelstand entwickelt. Der Aufstieg ist auf mehrere strategische und marktbedingte Faktoren zurückzuführen.

    Besonders das Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS) profitierte von der gestiegenen Nachfrage nach militärischer Mobilität und Aftermarket-Dienstleistungen. Zudem expandiert Renk kontinuierlich in internationale Märkte –im letzten Jahr unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme von Cincinatti Gearing Systems Inc., einem führenden Anbieter von Präzisionsgetrieben für zivile und militärische Anwendungen. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
