Bastei Luebbe: Erfolgsstory mit erhöhter Dividende bestätigt!
Die Bastei Lübbe AG glänzt mit einer erhöhten Dividende, starkem digitalem Wachstum und ambitionierten Expansionsplänen.
- Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschließt eine 20% höhere Dividende von 0,36 Euro je Aktie.
- Digitale Angebote der Bastei Lübbe AG wachsen auf 35,5 Millionen Euro, der Community-Anteil steigt auf 39%.
- Community-getriebene Geschäftsmodelle zeigen deutliches Wachstum und erhalten eine Rekordzahl an Auszeichnungen.
- Umsatz der Bastei Lübbe AG steigt auf 114 Millionen Euro, mit einer EBIT-Marge von 15%.
- Expansion der Verlagsmarke LYX in den US-amerikanischen Markt geplant.
- Neue Verlagsmarken Grau und Pfaueninsel sollen weitere Wachstumspotenziale erschließen.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Bastei Luebbe ist am 17.09.2025.
Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,88 % im
Minus.
-4,72 %
+2,00 %
+0,99 %
+5,37 %
+7,37 %
+75,26 %
+177,17 %
+37,84 %
+12,22 %
