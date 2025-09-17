Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Kontron
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 1
Performance 1M: +1,94 %
Nordex
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 2
Performance 1M: -3,74 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 3
Performance 1M: -4,89 %
Formycon
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 4
Performance 1M: -11,81 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 5
Performance 1M: -4,66 %
