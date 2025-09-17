Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 1
Performance 1M: -7,35 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 2
Performance 1M: +5,59 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 3
Performance 1M: -2,50 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 4
Performance 1M: -6,55 %
Ferrari
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 5
Performance 1M: +1,14 %
