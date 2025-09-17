    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen vor Fed-Zinsentscheidung wenig bewegt.
    • Dow Jones gewinnt leicht, S&P 500 und Nasdaq fallen.
    • Zinssenkung erwartet, aber keine klare Fed-Kommunikation.
    Aktien New York - Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück
    NEW YORK (dpa-AFX)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die US-Börsen am Mittwoch wenig bewegt. Während die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd unterbrachen, verzeichnete der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Dow Jones Industrial moderate Gewinne.

    Der Dow stieg um 0,61 Prozent auf 46.037 Punkte und näherte sich damit seinem erst am Donnerstag erreichten Höchststand. Für den S&P 500 hingegen ging es um 0,10 Prozent auf 6.600 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 24.176 Punkte,

    "Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten. Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung groß.

    Aus Sicht der Chart-Experten von Index Radar könnte der Rekordlauf an den US-Börsen nach der Zinsentscheidung aber trotzdem weitergehen. In Phasen, in denen die Fed nach einer mehrmonatigen Pause wieder die Zinsen senkte, habe sich der S&P 500 zwar kurzfristig schwergetan. Würden jedoch Rezessionsphasen wie 2002 oder 2008 ausgeklammert, steige die Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne über sechs Monate auf 90 Prozent, betonten die Fachleute. Ins Bild passe auch, dass der Markt schon vor der Entscheidung anzog.

    Unter den Einzelwerten stand Nvidia im Fokus. Die "Financial Times" berichtete, dass Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen habe, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz (KI) beim US-Chipriesen zu unterlassen. Damit würde sich der Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA weiter zuspitzen. Die Nvidia-Aktien büßten als Schlusslicht im Dow 2,7 Prozent ein.

    Beim chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu dagegen ging die KI-Kursrally mit einem Plus von 6,3 Prozent auf fast 132 US-Dollar weiter. Das Analysehaus Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel deutlich auf 157 Dollar.

    Die Papiere des Cloud-Software-Spezialisten Workday zogen um neun Prozent an und waren damit der klare Spitzenreiter im Nasdaq 100. Nach der zuletzt schlechten Stimmung bessere sich das Chance-Risiko-Profil, hieß es vom Analysehaus Evercore ISI./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,09 % und einem Kurs von 111,8 auf Tradegate (17. September 2025, 16:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +43,16 %/+57,12 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
