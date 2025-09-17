Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 1
Performance 1M: -2,56 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 2
Performance 1M: -15,90 %
Beiersdorf
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 3
Performance 1M: -8,97 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 4
Performance 1M: +16,43 %
Porsche AG
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -4,79 %
