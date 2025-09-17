Herbst in Kärnten
Sommer verlängern, Natur genießen, bewusst Auszeit nehmen
Klagenfurt (ots) - Kärnten, die sonnige Südseite der Alpen, ist im Herbst ein
besonderes Reiseziel. Während die Temperaturen angenehm mild bleiben, vereint
der Kärntner Herbst alles, was Urlaub unvergesslich macht: Baden in sommerwarmen
Seen, Wandern in goldener Kulisse, Radtouren im Sonnenschein, kulinarische
Entdeckungen - und vor allem bewusste Auszeiten, die Körper und Geist stärken.
Mit knapp 30 Grad am kommenden Wochenende liefert Kärnten die besten Bedingungen
für Kurzentschlossene, die noch schnell ein spontanes Sommer-Urlaubsgefühl
genießen möchten.
Der Sommer geht in die Verlängerung
Der Sommer geht in die Verlängerung
Die Kärntner Seen sind im Herbst noch angenehm warm und laden zu einem
erfrischenden Sprung ins Wasser oder zu einer Tour mit dem Stand Up Paddle ein.
So besticht der Wörthersee mit aktuellen Wassertemperaturen um 21 Grad, der
Klopeiner See mit rund 22 Grad. Für kühlere Tage sorgen Thermen wie das Römerbad
oder die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim sowie die Kärnten Therme in
Villach für Erholung. Besonders stimmungsvoll sind die Badehäuser direkt an den
Seen - am Millstätter See, Wörthersee oder Klopeiner See - mit Infinity-Pools,
Saunen und direktem Blick auf die Bergwelt.
Wandern zwischen Bergen und Seen
Wandern in Kärnten bedeutet Vielfalt - von majestätischen Alpengipfeln über
sanfte Kuppen bis zu glitzernden Seen. Weitwanderwege wie der Alpe-Adria-Trail
mit 43 Etappen und rund 750 Kilometern durch Österreich, Slowenien und Italien
oder der anspruchsvolle Tauernhöhenweg garantieren eindrucksvolle
Naturerlebnisse. Auch Touren in Naturschutzgebieten sind einzigartig, etwa zur
Pasterze im Nationalpark Hohe Tauern, durch die Zirbenwälder des Biosphärenparks
Nockberge oder zum artenreiche Sablatnigmoor. 14 Sommerbergbahnen erleichtern
den Aufstieg und eröffnen Panoramablicke. Für genussvolle Wanderungen in Seenähe
bieten sich die Slow Trails an - zwei bis zehn Kilometer lang, maximal 300
Höhenmeter, die in unter drei Stunden zu bewältigen sind.
Radfahren mit Genuss
Radfahrer jeder Kondition finden in Kärnten abwechslungsreiche Strecken. Der
Drauradweg oder die Runden entlang der Kärntner Seen, die noch auf einen Sprung
ins warme Wasser einladen, sind ebenso reizvoll wie sportliche
Herausforderungen: etwa die 150 Mountainbike-Kilometer rund um den Weißensee
oder der längste Flow-Country-Trail Europas in Bad Kleinkirchheim.
Radfreundliche Unterkünfte mit Sauna und Massage runden den aktiven Urlaubstag
perfekt ab.
Auszeit auf kärntnerisch
Der Kärntner Herbst steht für Gelassenheit, Ruhe und Achtsamkeit. Hier ist Zeit
für einen freundlichen Plausch mit den Einheimischen, für ein gemütliches
Frühstück mit hofeigener Milch am Urlaubsbauernhof oder für einen Spaziergang am
Seeufer. Gäste können innehalten, durchatmen und die warme Herbstsonne auf sich
wirken lassen. Schifffahrten, Yoga-Angebote oder entspannte Spaziergänge rund um
die Seen und Almen laden dazu ein, die Landschaft in ihrem eigenen Rhythmus zu
erleben.
Kulinarik & Slow Food
Der Herbst ist auch kulinarisch Hochsaison. Wild- und Pilzgerichte prägen die
Speisekarten in traditionellen Gasthäusern ebenso wie in Haubenrestaurants.
Genuss und Kulinarik stehen auch im Zentrum zahlreicher aktueller
Veranstaltungen: Bis Sonntag finden noch die Tage der Alpe Adria Küche in
Klagenfurt statt, das Indian Summer Festival in Velden geht von 19. bis 21.
September über die Bühne und am Sonntag lädt der Maltschacher See zum 4.
Kulinarischen Herbstreigen. In den drei Kärntner Slow Food Travel Regionen -
Gailtal/Lesachtal, Mittelkärnten und Lavanttal - können Gäste zudem Produzenten
direkt erleben: Brot backen, Käse machen, Kärntner Käsnudel krendeln oder
frischen Honig verkosten. Authentischer Genuss steht hier im Mittelpunkt.
Weitere Veranstaltungen rund um das Thema Kulinarik gibt es auf:
https://www.kaernten.at/kulinarik/feste-und-veranstaltungen/
Kärnten Card & Extra-Vorteile
Auch viele der über 120 Attraktionen der Kärnten Card sind im Herbst noch
erlebbar - von Bergbahnen bis zu Schifffahrten. In der Nachsaison profitieren
Gäste zudem von besonders attraktiven Konditionen.
Herbst in Kärnten bedeutet: warme Seen, sonnige Tage, kulinarische Erlebnisse,
entspannte Begegnungen und die sprichwörtliche Gelassenheit des Südens. Hier hat
der Sommer keine Eile - und Gäste dürfen sich bewusst Zeit nehmen.
Alle Infos, um den Sommer genussvoll zu verlängern gibt es auf:
http://www.kaernten.at/herbsturlaub/
Im Medienarchiv finden Sie entsprechende Bilder zu Ihrer Kärnten-Geschichte:
http://www.media.kaernten.at/
Pressekontakt:
Kärnten Werbung GmbH
Iris Kuchar, BA MA
Telefon: Tel. 0043(0)463-3000-227
E-Mail: mailto:iris.kuchar@kaernten.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/11941/6119752
OTS: Kärnten Werbung
