Sommer verlängern, Natur genießen, bewusst Auszeit nehmen

Klagenfurt (ots) - Kärnten, die sonnige Südseite der Alpen, ist im Herbst ein

besonderes Reiseziel. Während die Temperaturen angenehm mild bleiben, vereint

der Kärntner Herbst alles, was Urlaub unvergesslich macht: Baden in sommerwarmen

Seen, Wandern in goldener Kulisse, Radtouren im Sonnenschein, kulinarische

Entdeckungen - und vor allem bewusste Auszeiten, die Körper und Geist stärken.

Mit knapp 30 Grad am kommenden Wochenende liefert Kärnten die besten Bedingungen

für Kurzentschlossene, die noch schnell ein spontanes Sommer-Urlaubsgefühl

genießen möchten.



Der Sommer geht in die Verlängerung







erfrischenden Sprung ins Wasser oder zu einer Tour mit dem Stand Up Paddle ein.

So besticht der Wörthersee mit aktuellen Wassertemperaturen um 21 Grad, der

Klopeiner See mit rund 22 Grad. Für kühlere Tage sorgen Thermen wie das Römerbad

oder die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim sowie die Kärnten Therme in

Villach für Erholung. Besonders stimmungsvoll sind die Badehäuser direkt an den

Seen - am Millstätter See, Wörthersee oder Klopeiner See - mit Infinity-Pools,

Saunen und direktem Blick auf die Bergwelt.



Wandern zwischen Bergen und Seen



Wandern in Kärnten bedeutet Vielfalt - von majestätischen Alpengipfeln über

sanfte Kuppen bis zu glitzernden Seen. Weitwanderwege wie der Alpe-Adria-Trail

mit 43 Etappen und rund 750 Kilometern durch Österreich, Slowenien und Italien

oder der anspruchsvolle Tauernhöhenweg garantieren eindrucksvolle

Naturerlebnisse. Auch Touren in Naturschutzgebieten sind einzigartig, etwa zur

Pasterze im Nationalpark Hohe Tauern, durch die Zirbenwälder des Biosphärenparks

Nockberge oder zum artenreiche Sablatnigmoor. 14 Sommerbergbahnen erleichtern

den Aufstieg und eröffnen Panoramablicke. Für genussvolle Wanderungen in Seenähe

bieten sich die Slow Trails an - zwei bis zehn Kilometer lang, maximal 300

Höhenmeter, die in unter drei Stunden zu bewältigen sind.



Radfahren mit Genuss



Radfahrer jeder Kondition finden in Kärnten abwechslungsreiche Strecken. Der

Drauradweg oder die Runden entlang der Kärntner Seen, die noch auf einen Sprung

ins warme Wasser einladen, sind ebenso reizvoll wie sportliche

Herausforderungen: etwa die 150 Mountainbike-Kilometer rund um den Weißensee

oder der längste Flow-Country-Trail Europas in Bad Kleinkirchheim.

Radfreundliche Unterkünfte mit Sauna und Massage runden den aktiven Urlaubstag

perfekt ab.



Auszeit auf kärntnerisch



Der Kärntner Herbst steht für Gelassenheit, Ruhe und Achtsamkeit. Hier ist Zeit

für einen freundlichen Plausch mit den Einheimischen, für ein gemütliches

Frühstück mit hofeigener

Seeufer. Gäste können innehalten, durchatmen und die warme Herbstsonne auf sich

wirken lassen. Schifffahrten, Yoga-Angebote oder entspannte Spaziergänge rund um

die Seen und Almen laden dazu ein, die Landschaft in ihrem eigenen Rhythmus zu

erleben.



Kulinarik & Slow Food



Der Herbst ist auch kulinarisch Hochsaison. Wild- und Pilzgerichte prägen die

Speisekarten in traditionellen Gasthäusern ebenso wie in Haubenrestaurants.

Genuss und Kulinarik stehen auch im Zentrum zahlreicher aktueller

Veranstaltungen: Bis Sonntag finden noch die Tage der Alpe Adria Küche in

Klagenfurt statt, das Indian Summer Festival in Velden geht von 19. bis 21.

September über die Bühne und am Sonntag lädt der Maltschacher See zum 4.

Kulinarischen Herbstreigen. In den drei Kärntner Slow Food Travel Regionen -

Gailtal/Lesachtal, Mittelkärnten und Lavanttal - können Gäste zudem Produzenten

direkt erleben: Brot backen, Käse machen, Kärntner Käsnudel krendeln oder

frischen Honig verkosten. Authentischer Genuss steht hier im Mittelpunkt.



Weitere Veranstaltungen rund um das Thema Kulinarik gibt es auf:

https://www.kaernten.at/kulinarik/feste-und-veranstaltungen/



Kärnten Card & Extra-Vorteile



Auch viele der über 120 Attraktionen der Kärnten Card sind im Herbst noch

erlebbar - von Bergbahnen bis zu Schifffahrten. In der Nachsaison profitieren

Gäste zudem von besonders attraktiven Konditionen.



Herbst in Kärnten bedeutet: warme Seen, sonnige Tage, kulinarische Erlebnisse,

entspannte Begegnungen und die sprichwörtliche Gelassenheit des Südens. Hier hat

der Sommer keine Eile - und Gäste dürfen sich bewusst Zeit nehmen.



Alle Infos, um den Sommer genussvoll zu verlängern gibt es auf:



http://www.kaernten.at/herbsturlaub/



Im Medienarchiv finden Sie entsprechende Bilder zu Ihrer Kärnten-Geschichte:



http://www.media.kaernten.at/



