    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Herbst in Kärnten

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sommer verlängern, Natur genießen, bewusst Auszeit nehmen

    Klagenfurt (ots) - Kärnten, die sonnige Südseite der Alpen, ist im Herbst ein
    besonderes Reiseziel. Während die Temperaturen angenehm mild bleiben, vereint
    der Kärntner Herbst alles, was Urlaub unvergesslich macht: Baden in sommerwarmen
    Seen, Wandern in goldener Kulisse, Radtouren im Sonnenschein, kulinarische
    Entdeckungen - und vor allem bewusste Auszeiten, die Körper und Geist stärken.
    Mit knapp 30 Grad am kommenden Wochenende liefert Kärnten die besten Bedingungen
    für Kurzentschlossene, die noch schnell ein spontanes Sommer-Urlaubsgefühl
    genießen möchten.

    Der Sommer geht in die Verlängerung

    Die Kärntner Seen sind im Herbst noch angenehm warm und laden zu einem
    erfrischenden Sprung ins Wasser oder zu einer Tour mit dem Stand Up Paddle ein.
    So besticht der Wörthersee mit aktuellen Wassertemperaturen um 21 Grad, der
    Klopeiner See mit rund 22 Grad. Für kühlere Tage sorgen Thermen wie das Römerbad
    oder die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim sowie die Kärnten Therme in
    Villach für Erholung. Besonders stimmungsvoll sind die Badehäuser direkt an den
    Seen - am Millstätter See, Wörthersee oder Klopeiner See - mit Infinity-Pools,
    Saunen und direktem Blick auf die Bergwelt.

    Wandern zwischen Bergen und Seen

    Wandern in Kärnten bedeutet Vielfalt - von majestätischen Alpengipfeln über
    sanfte Kuppen bis zu glitzernden Seen. Weitwanderwege wie der Alpe-Adria-Trail
    mit 43 Etappen und rund 750 Kilometern durch Österreich, Slowenien und Italien
    oder der anspruchsvolle Tauernhöhenweg garantieren eindrucksvolle
    Naturerlebnisse. Auch Touren in Naturschutzgebieten sind einzigartig, etwa zur
    Pasterze im Nationalpark Hohe Tauern, durch die Zirbenwälder des Biosphärenparks
    Nockberge oder zum artenreiche Sablatnigmoor. 14 Sommerbergbahnen erleichtern
    den Aufstieg und eröffnen Panoramablicke. Für genussvolle Wanderungen in Seenähe
    bieten sich die Slow Trails an - zwei bis zehn Kilometer lang, maximal 300
    Höhenmeter, die in unter drei Stunden zu bewältigen sind.

    Radfahren mit Genuss

    Radfahrer jeder Kondition finden in Kärnten abwechslungsreiche Strecken. Der
    Drauradweg oder die Runden entlang der Kärntner Seen, die noch auf einen Sprung
    ins warme Wasser einladen, sind ebenso reizvoll wie sportliche
    Herausforderungen: etwa die 150 Mountainbike-Kilometer rund um den Weißensee
    oder der längste Flow-Country-Trail Europas in Bad Kleinkirchheim.
    Radfreundliche Unterkünfte mit Sauna und Massage runden den aktiven Urlaubstag
    perfekt ab.

    Auszeit auf kärntnerisch

    Der Kärntner Herbst steht für Gelassenheit, Ruhe und Achtsamkeit. Hier ist Zeit
    für einen freundlichen Plausch mit den Einheimischen, für ein gemütliches
    Frühstück mit hofeigener Milch am Urlaubsbauernhof oder für einen Spaziergang am
    Seeufer. Gäste können innehalten, durchatmen und die warme Herbstsonne auf sich
    wirken lassen. Schifffahrten, Yoga-Angebote oder entspannte Spaziergänge rund um
    die Seen und Almen laden dazu ein, die Landschaft in ihrem eigenen Rhythmus zu
    erleben.

    Kulinarik & Slow Food

    Der Herbst ist auch kulinarisch Hochsaison. Wild- und Pilzgerichte prägen die
    Speisekarten in traditionellen Gasthäusern ebenso wie in Haubenrestaurants.
    Genuss und Kulinarik stehen auch im Zentrum zahlreicher aktueller
    Veranstaltungen: Bis Sonntag finden noch die Tage der Alpe Adria Küche in
    Klagenfurt statt, das Indian Summer Festival in Velden geht von 19. bis 21.
    September über die Bühne und am Sonntag lädt der Maltschacher See zum 4.
    Kulinarischen Herbstreigen. In den drei Kärntner Slow Food Travel Regionen -
    Gailtal/Lesachtal, Mittelkärnten und Lavanttal - können Gäste zudem Produzenten
    direkt erleben: Brot backen, Käse machen, Kärntner Käsnudel krendeln oder
    frischen Honig verkosten. Authentischer Genuss steht hier im Mittelpunkt.

    Weitere Veranstaltungen rund um das Thema Kulinarik gibt es auf:
    https://www.kaernten.at/kulinarik/feste-und-veranstaltungen/

    Kärnten Card & Extra-Vorteile

    Auch viele der über 120 Attraktionen der Kärnten Card sind im Herbst noch
    erlebbar - von Bergbahnen bis zu Schifffahrten. In der Nachsaison profitieren
    Gäste zudem von besonders attraktiven Konditionen.

    Herbst in Kärnten bedeutet: warme Seen, sonnige Tage, kulinarische Erlebnisse,
    entspannte Begegnungen und die sprichwörtliche Gelassenheit des Südens. Hier hat
    der Sommer keine Eile - und Gäste dürfen sich bewusst Zeit nehmen.

    Alle Infos, um den Sommer genussvoll zu verlängern gibt es auf:

    http://www.kaernten.at/herbsturlaub/

    Im Medienarchiv finden Sie entsprechende Bilder zu Ihrer Kärnten-Geschichte:

    http://www.media.kaernten.at/

    Pressekontakt:

    Kärnten Werbung GmbH
    Iris Kuchar, BA MA
    Telefon: Tel. 0043(0)463-3000-227
    E-Mail: mailto:iris.kuchar@kaernten.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/11941/6119752
    OTS: Kärnten Werbung




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Herbst in Kärnten Sommer verlängern, Natur genießen, bewusst Auszeit nehmen Kärnten, die sonnige Südseite der Alpen, ist im Herbst ein besonderes Reiseziel. Während die Temperaturen angenehm mild bleiben, vereint der Kärntner Herbst alles, was Urlaub unvergesslich macht: Baden in sommerwarmen Seen, Wandern in goldener …