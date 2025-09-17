AKTIE IM FOKUS
Krones fallen ans MDax-Ende - Kapitalmarkttag durchwachsen
- Krones-Aktien fallen um 4,1 Prozent im MDax.
- Kapitalmarkttag brachte enttäuschende Signale.
- Veranstaltung insgesamt solide, aber Erwartungen schwach.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Krones sind am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags unter Druck geraten. Am Nachmittag waren sie mit einem Kursminus von 4,1 Prozent das Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Unternehmen.
Ein Händler verwies darauf, dass die Veranstaltung insgesamt solide gewesen sei. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe allerdings enttäuschende Signale fürs kommende Jahr gesendet./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 128 auf Tradegate (17. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +1,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..
KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 166,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+41,51 % bedeutet.