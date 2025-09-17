Krones fallen ans MDax-Ende - Kapitalmarkttag durchwachsen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 128 auf Tradegate (17. September 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +1,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,84 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 166,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 141,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+41,51 % bedeutet.