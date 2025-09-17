    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    Krones fallen ans MDax-Ende - Kapitalmarkttag durchwachsen

    • Krones-Aktien fallen um 4,1 Prozent im MDax.
    • Kapitalmarkttag brachte enttäuschende Signale.
    • Veranstaltung insgesamt solide, aber Erwartungen schwach.
    Foto: Armin Weigel - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Krones sind am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags unter Druck geraten. Am Nachmittag waren sie mit einem Kursminus von 4,1 Prozent das Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Unternehmen.

    Ein Händler verwies darauf, dass die Veranstaltung insgesamt solide gewesen sei. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe allerdings enttäuschende Signale fürs kommende Jahr gesendet./niw/jha/

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
