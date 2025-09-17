    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUber Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Uber Technologies

    Besonders beachtet!

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uber Technologies Aktie sackt ab - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Uber Technologies Aktie bisher Verluste von -4,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uber Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Uber Technologies Aktie sackt ab - 17.09.2025
    Foto: Laura Dale - dpa

    Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Uber Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Die Uber Technologies Aktie notiert aktuell bei 78,71 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,86  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.126,11€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.085,15€
    Basispreis
    4,35
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Uber Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,37 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um +1,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Uber Technologies +41,10 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

    Uber Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,66 %
    1 Monat +4,49 %
    3 Monate +13,37 %
    1 Jahr +28,68 %

    Informationen zur Uber Technologies Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,33 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 17.09. - Dow Jones stark +0,57 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Uber Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Uber Technologies

    -5,19 %
    +1,30 %
    +3,98 %
    +13,02 %
    +28,22 %
    +157,41 %
    +162,19 %
    +111,46 %
    ISIN:US90353T1007WKN:A2PHHG



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Uber Technologies Aktie sackt ab - 17.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Uber Technologies Aktie bisher Verluste von -4,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Uber Technologies Aktie.