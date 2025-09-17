Uber Technologies Aktie sackt ab - 17.09.2025

Die Uber Technologies Aktie notiert aktuell bei 78,71€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,86 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Uber Technologies ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Mobilität, bekannt für seine Fahrdienstvermittlungen und Essenslieferungen. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Lyft und DiDi. Uber's umfassende Plattform und globale Reichweite sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Uber Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,37 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Uber Technologies Aktie damit um +1,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Uber Technologies +41,10 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,09 % geändert.

Uber Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,66 % 1 Monat +4,49 % 3 Monate +13,37 % 1 Jahr +28,68 %

Informationen zur Uber Technologies Aktie

Es gibt 2 Mrd. Uber Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,33 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Uber Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Uber Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Uber Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.