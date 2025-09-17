KONJUNKTUR vom 17.09.2025 - 17.00 Uhr

BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Menschen in Deutschland auf tiefgreifende Reformen vorbereitet und sie um ihre Unterstützung dafür gebeten. "Die Entscheidungen, die vor uns liegen, gehen nicht um Details, sondern sie gehen um sehr Grundsätzliches", sagte der CDU-Chef in der Generaldebatte über den Kanzleretat im Bundestag. "Es geht um nicht mehr und um nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes - wie wir leben, wie wir zusammenleben, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, und ob unsere Werte weiterhin Bestand haben."

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich die Inflation im August überraschend nicht verändert. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Bereits in den beiden Monaten zuvor hatte die Teuerung auf diesem Niveau gelegen.

WTO-Studie: KI könnte Welthandel um 37 Prozent steigern

GENF - Die Welthandelsorganisation (WTO) sieht Künstliche Intelligenz als wichtigen Motor für den Handel mit Waren und Dienstleistungen. Der Einsatz dieser Technologien könne globale Exporte und Importe bis 2040 um zusätzliche 37 Prozent wachsen lassen, falls ärmere Staaten technologisch aufholen, hieß es im Welthandelsbericht der Organisation in Genf.

ROUNDUP: Preis-Streit ums Deutschlandticket - Länder kritisieren Bund

BERLIN - Millionen von Nutzern müssen sich auf eine Preiserhöhung beim Deutschlandticket einstellen. Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Katrin Eder (Grüne) sagte der dpa: "Wir wollen das Deutschlandticket retten. Leider wird das vermutlich nur über eine Preiserhöhung möglich sein, weil der Bund seine Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag nicht einlöst."

ROUNDUP: EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor

BRÜSSEL - Als Reaktion auf die Entwicklungen im Gazastreifen schlägt die Europäische Kommission den EU-Staaten das Verhängen weitreichender Sanktionen gegen Israel vor. Nach dem Willen der Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen sollten unter anderem Freihandelsvorteile gestrichen und Strafmaßnahmen gegen extremistische israelische Minister und Siedler veranlasst werden.

Japans Exporte fallen vierten Monat in Folge - US-Zölle belasten

TOKIO - Japans Exporte sind belastet durch die Zollpolitik der USA den vierten Monat in Folge gefallen. Im August sind die Ausfuhren insgesamt zwar nur noch leicht gesunken, die Exporte in die USA gingen hingegen stark zurück, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mitteilte. Insgesamt meldete das Ministerium im Jahresvergleich einen Rückgang der Exporte um 0,1 Prozent, nachdem die Ausfuhren im Monat zuvor noch um 2,6 Prozent gesunken waren.

Großbritannien: Inflation tritt auf der Stelle



LONDON - In Großbritannien hat die Inflation im August wie erwartet nicht verändert. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich wie im Vormonat um 3,8 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte.

