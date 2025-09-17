GIGABYTE kündigt die Verfügbarkeit seiner KI-optimierten Motherboards der Serie AORUS X870E X3D für AMD Ryzen X3D-Prozessoren an

Kernstück der AORUS X870E X3D-Serie ist der X3D Turbo Mode 2.0, ein dynamisches, KI-unterstütztes Übertaktungsmodell, das auf Big Data basiert, pro Chip optimiert und ein individuelles Tuning-Profil erstellt. Dadurch lassen sich im Vergleich zu den Standardeinstellungen Leistungssteigerungen von bis zu 25 % im Gaming und 14 % bei Multitasking-Aufgaben erzielen. Durch die intelligente Anpassung von Frequenz, Energie und thermischem Verhalten unterstützt der X3D Turbo Mode 2.0 die AMD Ryzen X3D Prozessoren dabei, ihr Potenzial effizient auszuschöpfen.

TAIPEI, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computer-Marken, gibt bekannt, dass die Motherboards der Serie AORUS X870E X3D nun offiziell erhältlich sind. Die AORUS X870E X3D-Produktreihe wurde erstmals auf der COMPUTEX 2025 vorgestellt und ist eine der ersten Mainboard-Plattformen, die speziell für AMD X3D Prozessoren entwickelt wurden. Sie bietet den X3D Turbo Mode 2.0 für starke Gaming-Performance und Produktivität, DDR5-Geschwindigkeiten von bis zu 9000+ MT/s sowie durchdachten thermischen Lösungen, EZ-DIY-Funktionen und der DriverBIOS-Technologie bietet sie ein smartes und komfortables Nutzererlebnis.

Mit der von der vorherigen Generation bekannten D5 Bionic Corsa-Technologie erreicht die AORUS X870E X3D-Serie DDR5-Geschwindigkeiten von bis zu 9000+ MT/s über die gesamte Produktreihe hinweg. Damit eignet sie sich für die Anforderungen von Gaming, Content Creation und KI-Workloads. Durch die exklusive Abstimmung von GIGABYTE und KI-gestützte Optimierungen wird eine konstante und stabile Leistung auch bei hohen Geschwindigkeiten unterstützt.

Neben der Leistung bietet GIGABYTE ein nutzerfreundliches Erlebnis mit einem optimierten Thermomanagement, das ein 6-mm-Direct-Touch-Heatpipe am VRM und eine PCB-Thermal-Plate nutzt, wodurch die Wärmeableitung um bis zu 14 % verbessert wird. Ergänzt wird dies durch EZ-DIY-Funktionen wie M.2 EZ-Flex und PCIe EZ-Latch+ Duo für eine werkzeuglose Installation sowie die DriverBIOS-Funktion für eine einfache Einrichtung und direkte WLAN-Verbindung. Diese Lösungen tragen dazu bei, den PC-Build einfacher, effizienter und zuverlässiger zu gestalten.

Die AORUS X870E X3D-Serie umfasst verschiedene Modelle, die auf die Bedürfnisse von Gamern, Creators und KI-Enthusiasten zugeschnitten sind. Dazu zählen XTREME AI TOP, MASTER ICE, PRO ICE, ELITE, ELITE ICE sowie eine spezielle AERO-Edition im Holzdesign für individuelle Setups. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen GIGABYTE-Website und bei autorisierten Fach- und Onlinehändlern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772860/GIGABYTE.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gigabyte-kundigt-die-verfugbarkeit-seiner-ki-optimierten-motherboards-der-serie-aorus-x870e-x3d-fur-amd-ryzen-x3d-prozessoren-an-302558534.html