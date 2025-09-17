Über die Hälfte der Unternehmen nutzt KI beim Testen von Software (FOTO)
Berlin (ots) - Applause (https://www.applause.com/de/) , Weltmarktführer für
Testing und digitale Qualitätssicherung, hat seinen vierten jährlichen
Branchenbericht " The State of Digital Quality in Functional Testing 2025"
(https://www.applause.com/state-of-digital-quality-2025/) veröffentlicht, der
Unternehmen dabei helfen soll, qualitativ hochwertigere Apps, Websites und
andere digitale Erlebnisse anzubieten. Der Bericht zeigt einen deutlichen
Anstieg der KI-Nutzung für funktionale Softwaretests, die sich im vergangenen
Jahr mehr als verdoppelt hat - obwohl Unternehmen weiterhin der Meinung sind,
dass es absolut unerlässlich ist, dass Menschen beteiligt sind. Crowdtesting ist
ein effektiver Ansatz, der von einem Drittel der Unternehmen genutzt wird, um
eine umfassende digitale Qualität sicherzustellen.
Die Nutzer:innen behalten die Kontrolle, wenn es darum geht, die Ziele der
Softwareentwicklung und der Qualitätssicherung zu definieren und zu messen.
Kundenzufriedenheit und Kundenstimmung/Feedback sind die wichtigsten Kennzahlen
zur Bewertung der Softwarequalität, und Tests der Benutzererfahrung (UX) sind
nach wie vor die beliebteste Testart. Allerdings bestehen weiterhin bekannte
Herausforderungen, darunter straffe Zeitpläne und ein Mangel an Ressourcen und
Stabilität in den internen Teams. Die Ergebnisse des Berichts basieren auf einer
aktuellen Umfrage unter mehr als 2.100 Softwareentwicklungs- und Testfachleuten
weltweit.
Zentrale Erkenntnisse:
KI wird immer stärker in Tests integriert, aber die menschliche Kontrolle ist
nach wie vor von größter Bedeutung:
- 60 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen KI im Testprozess
einsetzt. Unsere KI-Umfrage ergab, dass im Jahr 2024 nur 30 Prozent die
Technologie zur Erstellung von Testfällen auf monatlicher, wöchentlicher oder
täglicher Basis nutzten. Knapp 32 Prozent setzten KI für die
Testberichterstattung ein.
- Unternehmen nutzen KI zur Entwicklung von Testfällen (70 Prozent), zur
Automatisierung von Testskripten (55 Prozent) sowie zur Analyse von
Testergebnissen und zur Empfehlung von Verbesserungen (48 Prozent). Weitere
Anwendungsfälle sind die Priorisierung von Testfällen, die autonome
Testausführung und -anpassung, die Identifizierung von Lücken in der
Testabdeckung und die "Self-Healing"-Testautomatisierung.
- KI und Automatisierung allein können nicht die umfassende
End-to-End-Testabdeckung bieten, die Unternehmen benötigen. Ein Drittel der
Befragten (33 Prozent) nutzt Crowdtesting, als einen effektiven Ansatz zur
Risikominderung durch Human-in-the-Loop-Testabdeckung, insbesondere bei
