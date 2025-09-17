Über die Hälfte der Unternehmen nutzt KI beim Testen von Software (FOTO)

Berlin (ots) - Applause (https://www.applause.com/de/) , Weltmarktführer fürTesting und digitale Qualitätssicherung, hat seinen vierten jährlichenBranchenbericht " The State of Digital Quality in Functional Testing 2025"(https://www.applause.com/state-of-digital-quality-2025/) veröffentlicht, derUnternehmen dabei helfen soll, qualitativ hochwertigere Apps, Websites undandere digitale Erlebnisse anzubieten. Der Bericht zeigt einen deutlichenAnstieg der KI-Nutzung für funktionale Softwaretests, die sich im vergangenenJahr mehr als verdoppelt hat - obwohl Unternehmen weiterhin der Meinung sind,dass es absolut unerlässlich ist, dass Menschen beteiligt sind. Crowdtesting istein effektiver Ansatz, der von einem Drittel der Unternehmen genutzt wird, umeine umfassende digitale Qualität sicherzustellen.Die Nutzer:innen behalten die Kontrolle, wenn es darum geht, die Ziele derSoftwareentwicklung und der Qualitätssicherung zu definieren und zu messen.Kundenzufriedenheit und Kundenstimmung/Feedback sind die wichtigsten Kennzahlenzur Bewertung der Softwarequalität, und Tests der Benutzererfahrung (UX) sindnach wie vor die beliebteste Testart. Allerdings bestehen weiterhin bekannteHerausforderungen, darunter straffe Zeitpläne und ein Mangel an Ressourcen undStabilität in den internen Teams. Die Ergebnisse des Berichts basieren auf eineraktuellen Umfrage unter mehr als 2.100 Softwareentwicklungs- und Testfachleutenweltweit.Zentrale Erkenntnisse:KI wird immer stärker in Tests integriert, aber die menschliche Kontrolle istnach wie vor von größter Bedeutung:- 60 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen KI im Testprozesseinsetzt. Unsere KI-Umfrage ergab, dass im Jahr 2024 nur 30 Prozent dieTechnologie zur Erstellung von Testfällen auf monatlicher, wöchentlicher odertäglicher Basis nutzten. Knapp 32 Prozent setzten KI für dieTestberichterstattung ein.- Unternehmen nutzen KI zur Entwicklung von Testfällen (70 Prozent), zurAutomatisierung von Testskripten (55 Prozent) sowie zur Analyse vonTestergebnissen und zur Empfehlung von Verbesserungen (48 Prozent). WeitereAnwendungsfälle sind die Priorisierung von Testfällen, die autonomeTestausführung und -anpassung, die Identifizierung von Lücken in derTestabdeckung und die "Self-Healing"-Testautomatisierung.- KI und Automatisierung allein können nicht die umfassendeEnd-to-End-Testabdeckung bieten, die Unternehmen benötigen. Ein Drittel derBefragten (33 Prozent) nutzt Crowdtesting, als einen effektiven Ansatz zurRisikominderung durch Human-in-the-Loop-Testabdeckung, insbesondere bei