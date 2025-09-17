    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Über die Hälfte der Unternehmen nutzt KI beim Testen von Software (FOTO)

    Berlin (ots) - Applause (https://www.applause.com/de/) , Weltmarktführer für
    Testing und digitale Qualitätssicherung, hat seinen vierten jährlichen
    Branchenbericht " The State of Digital Quality in Functional Testing 2025"
    (https://www.applause.com/state-of-digital-quality-2025/) veröffentlicht, der
    Unternehmen dabei helfen soll, qualitativ hochwertigere Apps, Websites und
    andere digitale Erlebnisse anzubieten. Der Bericht zeigt einen deutlichen
    Anstieg der KI-Nutzung für funktionale Softwaretests, die sich im vergangenen
    Jahr mehr als verdoppelt hat - obwohl Unternehmen weiterhin der Meinung sind,
    dass es absolut unerlässlich ist, dass Menschen beteiligt sind. Crowdtesting ist
    ein effektiver Ansatz, der von einem Drittel der Unternehmen genutzt wird, um
    eine umfassende digitale Qualität sicherzustellen.

    Die Nutzer:innen behalten die Kontrolle, wenn es darum geht, die Ziele der
    Softwareentwicklung und der Qualitätssicherung zu definieren und zu messen.
    Kundenzufriedenheit und Kundenstimmung/Feedback sind die wichtigsten Kennzahlen
    zur Bewertung der Softwarequalität, und Tests der Benutzererfahrung (UX) sind
    nach wie vor die beliebteste Testart. Allerdings bestehen weiterhin bekannte
    Herausforderungen, darunter straffe Zeitpläne und ein Mangel an Ressourcen und
    Stabilität in den internen Teams. Die Ergebnisse des Berichts basieren auf einer
    aktuellen Umfrage unter mehr als 2.100 Softwareentwicklungs- und Testfachleuten
    weltweit.

    Zentrale Erkenntnisse:

    KI wird immer stärker in Tests integriert, aber die menschliche Kontrolle ist
    nach wie vor von größter Bedeutung:

    - 60 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen KI im Testprozess
    einsetzt. Unsere KI-Umfrage ergab, dass im Jahr 2024 nur 30 Prozent die
    Technologie zur Erstellung von Testfällen auf monatlicher, wöchentlicher oder
    täglicher Basis nutzten. Knapp 32 Prozent setzten KI für die
    Testberichterstattung ein.
    - Unternehmen nutzen KI zur Entwicklung von Testfällen (70 Prozent), zur
    Automatisierung von Testskripten (55 Prozent) sowie zur Analyse von
    Testergebnissen und zur Empfehlung von Verbesserungen (48 Prozent). Weitere
    Anwendungsfälle sind die Priorisierung von Testfällen, die autonome
    Testausführung und -anpassung, die Identifizierung von Lücken in der
    Testabdeckung und die "Self-Healing"-Testautomatisierung.
    - KI und Automatisierung allein können nicht die umfassende
    End-to-End-Testabdeckung bieten, die Unternehmen benötigen. Ein Drittel der
    Befragten (33 Prozent) nutzt Crowdtesting, als einen effektiven Ansatz zur
    Risikominderung durch Human-in-the-Loop-Testabdeckung, insbesondere bei
