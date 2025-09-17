Eurokurs etwas schwächer vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1850 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1837 (Dienstag: 1,1807) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8448 (0,8469) Euro.

An den vergangenen beiden Handelstagen war der Euro noch um etwa einen Cent gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte von der Schwäche des Dollar, der mit der Aussicht auf sinkende US-Zinsen unter Druck geraten war. Zudem hatte die EZB signalisiert, dass sie zunächst ihre Zinsen stabil halten wird. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank den Leitzins am Abend erstmals in diesem Jahr senkt.