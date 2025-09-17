Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.684,88USD pro Feinunze und notiert damit -0,24 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 42,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,10 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,05USD und verzeichnet ein Minus von -0,66 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,75USD und verzeichnet ein Minus von -0,67 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.172,50 USD -0,59 % Platin 1.382,00 USD -0,90 % Kupfer London Rolling 9.980,43 USD -1,16 % Aluminium 2.687,43 PKT -0,95 % Erdgas 3,126 USD +0,09 %

Rohstoff des Tages: Kupfer London Rolling

Mit einem Tages-Minus von -1,16 % gehört Kupfer London Rolling heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 17.09.25, 17:29 Uhr.