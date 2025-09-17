    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia unter Druck - 'FT': China verlangt Verzicht auf Chips

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger sorgen sich um Nvidia-Aktien wegen China-USA-Streit
    • Nvidia-Aktien fielen um 2,7% auf 170 US-Dollar
    • China stoppt KI-Chip-Käufe bei Nvidia, laut Bericht
    AKTIE IM FOKUS - Nvidia unter Druck - 'FT': China verlangt Verzicht auf Chips
    Foto: NVIDIA Corporation

    NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen der Anleger bezüglich einer Zuspitzung des Streits um Hightech-Chips zwischen China und den USA haben die Aktien von Nvidia am Mittwoch belastet. Die Papiere des US-Chipherstellers fielen um 2,7 Prozent auf gut 170 US-Dollar und rutschten damit an das Ende des Dow Jones Industrial . Der US-Leitindex stieg zuletzt um 0,7 Prozent.

    Für Verunsicherung sorgte ein Pressebericht. Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC habe die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz (KI) bei dem Chipriesen Nvidia zu unterlassen, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits bestehende Bestellungen sollten die Unternehmen stornieren.

    "China zieht es eindeutig vor, KI in seinem eigenen Tempo auf einer heimischen Technologieplattform zu entwickeln", sagte der Experte für den asiatischen Aktienmarkt Vey-Sern Ling von der Privatbank Union Bancaire Privee. Es sei nach Auffassung Pekings besser, jetzt in den sauren Apfel zu beißen, als sich auf US-Technologie zu verlassen, die nach Belieben eingeschränkt werden könne. Ein vollständiges Verbot - falls es tatsächlich komme - würde zwar dem Fachmann zufolge in einem gewissen Maße Chinas Vertrauen in seine lokalen Lieferketten unter Beweis stellen. Aber wahrscheinlicher sei es dennoch, dass China mit dem Verbot ein Verhandlungspfand in den Handelsgesprächen habe.

    Nvidia steuern mittlerweile auf den dritten Tag mit Kursverlusten in Folge zu. Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Papiere notieren unter den 21- und den 50-Tage-Durchschnittslinien, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung aber ist noch ein gutes Stück weit entfernt und dient bereits seit Mitte Mai als Unterstützung./la/jsl/jha/

    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
