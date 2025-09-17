AKTIE IM FOKUS
Nvidia unter Druck - 'FT': China verlangt Verzicht auf Chips
- Anleger sorgen sich um Nvidia-Aktien wegen China-USA-Streit
- Nvidia-Aktien fielen um 2,7% auf 170 US-Dollar
- China stoppt KI-Chip-Käufe bei Nvidia, laut Bericht
NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen der Anleger bezüglich einer Zuspitzung des Streits um Hightech-Chips zwischen China und den USA haben die Aktien von Nvidia am Mittwoch belastet. Die Papiere des US-Chipherstellers fielen um 2,7 Prozent auf gut 170 US-Dollar und rutschten damit an das Ende des Dow Jones Industrial . Der US-Leitindex stieg zuletzt um 0,7 Prozent.
Für Verunsicherung sorgte ein Pressebericht. Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC habe die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz (KI) bei dem Chipriesen Nvidia zu unterlassen, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits bestehende Bestellungen sollten die Unternehmen stornieren.
"China zieht es eindeutig vor, KI in seinem eigenen Tempo auf einer heimischen Technologieplattform zu entwickeln", sagte der Experte für den asiatischen Aktienmarkt Vey-Sern Ling von der Privatbank Union Bancaire Privee. Es sei nach Auffassung Pekings besser, jetzt in den sauren Apfel zu beißen, als sich auf US-Technologie zu verlassen, die nach Belieben eingeschränkt werden könne. Ein vollständiges Verbot - falls es tatsächlich komme - würde zwar dem Fachmann zufolge in einem gewissen Maße Chinas Vertrauen in seine lokalen Lieferketten unter Beweis stellen. Aber wahrscheinlicher sei es dennoch, dass China mit dem Verbot ein Verhandlungspfand in den Handelsgesprächen habe.
Nvidia steuern mittlerweile auf den dritten Tag mit Kursverlusten in Folge zu. Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Papiere notieren unter den 21- und den 50-Tage-Durchschnittslinien, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maß für die langfristige Entwicklung aber ist noch ein gutes Stück weit entfernt und dient bereits seit Mitte Mai als Unterstützung./la/jsl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 143,6 auf Tradegate (17. September 2025, 17:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,11 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +43,30 %/+57,28 % bedeutet.
Weiß nicht, warum man sich aufgrund der News zum Verkauf direkt verleiten lässt. Nvidia selbst hat bereits 2020 erwähnt, dass es hier seitens China zu regulatorischen Maßnahmen kommen könnte. Das Timing, dass es jetzt während der Handelsgespräche dazu kommt, dürfte kaum ein Zufall sein ;)
Hermesto postet hier ohne jegliche Grundlage Kursziele die er selbst nicht fundiert erklären kann. Meiner Meinung will er hier auf übelsten Unterschichtenniveau einfach nur provozieren. Honk ist kein netter Begriff, aber manchmal fällt einem halt kein besserer ein wenn man diese unterbelichteten Posts lesen MUSS! Aktion/Reaktion, so einfach ist das. Ist fast schon Körperverletzung dieser geistige Müll.
Liste doch mal auf, wieviel Verluste du beim intensiven shorten gegen 4.000 Mrd. Marktkapitalisierung schon gehabt hast!