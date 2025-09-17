    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    WOCHENVORSCHAU

    Termine bis 1. Oktober2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Erster Handelstag von Aumovio in Deutschland.
    • Bankkonferenz der Bank of America in den USA.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Europa und USA erwartet.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 1. Oktober 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Erster Handelstag der Continental-Abspaltung Aumovio

    09:00 USA: Bankkonferenz der Bank of America unter anderem mit dem Deutsche-Bank-Finanzvorstand von Moltke

    22:00 USA: Fedex, Q1-Zahlen

    KOR: Hyundai Motor, Investorentag

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
    11:00 USA: Bauproduktion 7/25
    13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 9/25
    16:00 USA: Frühindikator 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: What the Food Forum «Diversity In The Food Industry»

    DEU: Weltgrößte Tabakmesse Intertabac (bis 20.09.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. SEPTEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

    15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

    17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando

    DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

    TERMINE KONJUNKTUR
    über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Tui Buchungsupdate

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25
    10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

    10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

    11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 ESP: Iberdrola, Kapitalmarkttag

    12:00 DEU/USA: United Airlines präsentiert Milestones des Flugangebots von und nach Deutschland + 1300 Pressegespräch

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Industrie 9/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 8/25
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 9/25
    15:00 EUR: Geschäftsklima 9/25
    13:00 USA: Hypothekenanträge
    16:00 USA: Neubauverkäufe 8/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

    16:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung zu Deutschlands Investitionsstrategie und der Zukunft der EU mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    DEU: Beginn Messe Interboot 2025 (bis 28.09.)

    DEU: Auftakt Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 26.09.)

    LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 8/25
    07:00 DEU: KWS Saat, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024/2025 + Bilanzpressekonferenz 08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 8/25
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 8/25
    14:30 USA: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Großhandel, Lagerbestände
    14:30 USA: Handelsbilanz 8/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Wirtschaftswoche» Weltmarktführer «Innovation Day» 2025 Mit Experten aus Mittelstand, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, u.a. Rainer Brehm (Siemens Digital Industries), Joachim Hornegger (Präsident FAU Erlangen-Nürnberg), Siegfried Russwurm (BDI-Vizepräsident).

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio 9/25
    09:00 SPA: BIP Q2/25 (detailliert)
    10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 9/25
    14:30 USA: Private Einkommen 8/25
    14:30 USA: Konsumausgaben 8/25
    14:30 USA: PCE-Preisindex 8/25)
    16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 9/25 (2. Veröffentlichung)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. SEPTEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    10:30 GBR: Geldmenge M4
    10:30 GBR: Hypothekenzusagen
    10:30 GBR: Konsumentenkredit
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25
    01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25
    03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25
    03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25
    08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25
    08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25
    15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25
    16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25
    16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.

    14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/25
    USA: KfZ-Absatz Q3/25

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan-Bericht Q3/25
    02:30 JPN: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:15 SPA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:45 ITA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 09:50 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 09:55 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/25 (1. Schätzung)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung
    15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Verarbeitende Industrie 9/25 (2. Schätzung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 8/25
    16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

