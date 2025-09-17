GroNaS-Stromspeicher
Die Energiewende wird zum Selbstläufer (FOTO)
Leipzig (ots) - Wie eine stabile Stromversorgung aus regenerativen Quellen
eigentlich funktionieren soll, konnte bisher ja niemand so richtig erklären.
Bisher fehlte dazu eine bezahlbare Stromspeichertechnologie für die
Zeitabschnitte ohne Wind und Sonne (sog. Dunkelflauten, bis zu 14 Tagen). Diese
Lücke wird nun geschlossen. Die GroNaS GmbH & Co. KGaA ruft zum Kauf ihrer
Aktien auf. Mit dem eingeworbenen Kapital soll aus dem Energiespeicherkonzept
des Unternehmens eine anwendungsbereite Technologie entwickelt werden. Mit
dieser wäre eine regenerative Gesamtversorgung möglich, ohne dass die
Strompreise weiter ansteigen oder die Versorgungssicherheit gefährdet wird. Als
Entwicklungspartner sind das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und
Systeme (Fraunhofer IKTS) und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
vorgesehen.
Das Speicherkonzept des Unternehmens sieht Natrium und Schwefel als
Energieträgermaterialien vor. Größere Speichermodule auf Basis der
elektrochemischen Natrium-Schwefel-Zelle werden seit längerem von einem
japanischen Hersteller in Serie gebaut. Bei diesen Speichern befinden sich die
Energieträgermaterialien jedoch in vergleichsweise kleinen Akkuzellen. Das wird
zum Kostenproblem, wenn so ein Speicher für eine komplette Dunkelflaute
ausgelegt werden soll: Man bräuchte unglaublich viele davon und sie sind nicht
billig. Anders beim GroNaS-Konzept. Anstelle vieler kleiner Zellen gibt es eine
Tankanlage für Natrium, Schwefel und Natriumsulfide (alle diese Materialien sind
bei der Betriebstemperatur der Anlage flüssig) und einen großen
elektrochemischen Energiewandler. Daraus ergibt sich ein immenser Kostenvorteil.
Die anvisierten Baukosten eines GroNaS-Speicherkraftwerks, inklusive der
Energieträgermaterialien, sind ungefähr so groß, wie die eines neuen
Kohlekraftwerks. Damit lässt sich ein Speicherpreis von ca. 0,1 Euro pro
Kilowattstunde entnommener Energie erreichen. Ein profitabler Betrieb des
Speichers ist möglich, auch bei der Grundlastversorgung. Betreibt man ihn im
Verbund mit Solar- und Windkraftwerken, ergibt sich ein Stromgestehungspreis im
Bereich von 0,16 bis 0,21 Euro pro Kilowattstunde. Stromerzeugung mit diesem
Verbund wäre also genau so kostengünstig wie mit fossil befeuerten Kraftwerken.
Die geringen Speicher- bzw. Stromgestehungskosten werden möglich, weil das
Konzept die ökonomisch vorteilhaften Eigenschaften des elektrochemischen Systems
mit Natrium und Schwefel ausnutzt. Natrium und Schwefel sind als
Hauptbestandteile der Erdkruste in riesigen Mengen verfügbar und günstig zu
beschaffen. Der erreichbare Systemwirkungsgrad (alle Prozesse eingerechnet,
inkl. der eigenen Wärmeversorgung) liegt bei 85 - 90%. Die Anlage wird eine
eigentlich funktionieren soll, konnte bisher ja niemand so richtig erklären.
Bisher fehlte dazu eine bezahlbare Stromspeichertechnologie für die
Zeitabschnitte ohne Wind und Sonne (sog. Dunkelflauten, bis zu 14 Tagen). Diese
Lücke wird nun geschlossen. Die GroNaS GmbH & Co. KGaA ruft zum Kauf ihrer
Aktien auf. Mit dem eingeworbenen Kapital soll aus dem Energiespeicherkonzept
des Unternehmens eine anwendungsbereite Technologie entwickelt werden. Mit
dieser wäre eine regenerative Gesamtversorgung möglich, ohne dass die
Strompreise weiter ansteigen oder die Versorgungssicherheit gefährdet wird. Als
Entwicklungspartner sind das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und
Systeme (Fraunhofer IKTS) und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
vorgesehen.
Das Speicherkonzept des Unternehmens sieht Natrium und Schwefel als
Energieträgermaterialien vor. Größere Speichermodule auf Basis der
elektrochemischen Natrium-Schwefel-Zelle werden seit längerem von einem
japanischen Hersteller in Serie gebaut. Bei diesen Speichern befinden sich die
Energieträgermaterialien jedoch in vergleichsweise kleinen Akkuzellen. Das wird
zum Kostenproblem, wenn so ein Speicher für eine komplette Dunkelflaute
ausgelegt werden soll: Man bräuchte unglaublich viele davon und sie sind nicht
billig. Anders beim GroNaS-Konzept. Anstelle vieler kleiner Zellen gibt es eine
Tankanlage für Natrium, Schwefel und Natriumsulfide (alle diese Materialien sind
bei der Betriebstemperatur der Anlage flüssig) und einen großen
elektrochemischen Energiewandler. Daraus ergibt sich ein immenser Kostenvorteil.
Die anvisierten Baukosten eines GroNaS-Speicherkraftwerks, inklusive der
Energieträgermaterialien, sind ungefähr so groß, wie die eines neuen
Kohlekraftwerks. Damit lässt sich ein Speicherpreis von ca. 0,1 Euro pro
Kilowattstunde entnommener Energie erreichen. Ein profitabler Betrieb des
Speichers ist möglich, auch bei der Grundlastversorgung. Betreibt man ihn im
Verbund mit Solar- und Windkraftwerken, ergibt sich ein Stromgestehungspreis im
Bereich von 0,16 bis 0,21 Euro pro Kilowattstunde. Stromerzeugung mit diesem
Verbund wäre also genau so kostengünstig wie mit fossil befeuerten Kraftwerken.
Die geringen Speicher- bzw. Stromgestehungskosten werden möglich, weil das
Konzept die ökonomisch vorteilhaften Eigenschaften des elektrochemischen Systems
mit Natrium und Schwefel ausnutzt. Natrium und Schwefel sind als
Hauptbestandteile der Erdkruste in riesigen Mengen verfügbar und günstig zu
beschaffen. Der erreichbare Systemwirkungsgrad (alle Prozesse eingerechnet,
inkl. der eigenen Wärmeversorgung) liegt bei 85 - 90%. Die Anlage wird eine
Autor folgen