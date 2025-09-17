    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    GroNaS-Stromspeicher

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Energiewende wird zum Selbstläufer (FOTO)

    Leipzig (ots) - Wie eine stabile Stromversorgung aus regenerativen Quellen
    eigentlich funktionieren soll, konnte bisher ja niemand so richtig erklären.
    Bisher fehlte dazu eine bezahlbare Stromspeichertechnologie für die
    Zeitabschnitte ohne Wind und Sonne (sog. Dunkelflauten, bis zu 14 Tagen). Diese
    Lücke wird nun geschlossen. Die GroNaS GmbH & Co. KGaA ruft zum Kauf ihrer
    Aktien auf. Mit dem eingeworbenen Kapital soll aus dem Energiespeicherkonzept
    des Unternehmens eine anwendungsbereite Technologie entwickelt werden. Mit
    dieser wäre eine regenerative Gesamtversorgung möglich, ohne dass die
    Strompreise weiter ansteigen oder die Versorgungssicherheit gefährdet wird. Als
    Entwicklungspartner sind das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und
    Systeme (Fraunhofer IKTS) und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
    vorgesehen.

    Das Speicherkonzept des Unternehmens sieht Natrium und Schwefel als
    Energieträgermaterialien vor. Größere Speichermodule auf Basis der
    elektrochemischen Natrium-Schwefel-Zelle werden seit längerem von einem
    japanischen Hersteller in Serie gebaut. Bei diesen Speichern befinden sich die
    Energieträgermaterialien jedoch in vergleichsweise kleinen Akkuzellen. Das wird
    zum Kostenproblem, wenn so ein Speicher für eine komplette Dunkelflaute
    ausgelegt werden soll: Man bräuchte unglaublich viele davon und sie sind nicht
    billig. Anders beim GroNaS-Konzept. Anstelle vieler kleiner Zellen gibt es eine
    Tankanlage für Natrium, Schwefel und Natriumsulfide (alle diese Materialien sind
    bei der Betriebstemperatur der Anlage flüssig) und einen großen
    elektrochemischen Energiewandler. Daraus ergibt sich ein immenser Kostenvorteil.

    Die anvisierten Baukosten eines GroNaS-Speicherkraftwerks, inklusive der
    Energieträgermaterialien, sind ungefähr so groß, wie die eines neuen
    Kohlekraftwerks. Damit lässt sich ein Speicherpreis von ca. 0,1 Euro pro
    Kilowattstunde entnommener Energie erreichen. Ein profitabler Betrieb des
    Speichers ist möglich, auch bei der Grundlastversorgung. Betreibt man ihn im
    Verbund mit Solar- und Windkraftwerken, ergibt sich ein Stromgestehungspreis im
    Bereich von 0,16 bis 0,21 Euro pro Kilowattstunde. Stromerzeugung mit diesem
    Verbund wäre also genau so kostengünstig wie mit fossil befeuerten Kraftwerken.

    Die geringen Speicher- bzw. Stromgestehungskosten werden möglich, weil das
    Konzept die ökonomisch vorteilhaften Eigenschaften des elektrochemischen Systems
    mit Natrium und Schwefel ausnutzt. Natrium und Schwefel sind als
    Hauptbestandteile der Erdkruste in riesigen Mengen verfügbar und günstig zu
    beschaffen. Der erreichbare Systemwirkungsgrad (alle Prozesse eingerechnet,
    inkl. der eigenen Wärmeversorgung) liegt bei 85 - 90%. Die Anlage wird eine
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    GroNaS-Stromspeicher Die Energiewende wird zum Selbstläufer (FOTO) Wie eine stabile Stromversorgung aus regenerativen Quellen eigentlich funktionieren soll, konnte bisher ja niemand so richtig erklären. Bisher fehlte dazu eine bezahlbare Stromspeichertechnologie für die Zeitabschnitte ohne Wind und Sonne (sog. …