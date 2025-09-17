Die Energiewende wird zum Selbstläufer (FOTO)

Leipzig (ots) - Wie eine stabile Stromversorgung aus regenerativen Quelleneigentlich funktionieren soll, konnte bisher ja niemand so richtig erklären.Bisher fehlte dazu eine bezahlbare Stromspeichertechnologie für dieZeitabschnitte ohne Wind und Sonne (sog. Dunkelflauten, bis zu 14 Tagen). DieseLücke wird nun geschlossen. Die GroNaS GmbH & Co. KGaA ruft zum Kauf ihrerAktien auf. Mit dem eingeworbenen Kapital soll aus dem Energiespeicherkonzeptdes Unternehmens eine anwendungsbereite Technologie entwickelt werden. Mitdieser wäre eine regenerative Gesamtversorgung möglich, ohne dass dieStrompreise weiter ansteigen oder die Versorgungssicherheit gefährdet wird. AlsEntwicklungspartner sind das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien undSysteme (Fraunhofer IKTS) und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)vorgesehen.Das Speicherkonzept des Unternehmens sieht Natrium und Schwefel alsEnergieträgermaterialien vor. Größere Speichermodule auf Basis derelektrochemischen Natrium-Schwefel-Zelle werden seit längerem von einemjapanischen Hersteller in Serie gebaut. Bei diesen Speichern befinden sich dieEnergieträgermaterialien jedoch in vergleichsweise kleinen Akkuzellen. Das wirdzum Kostenproblem, wenn so ein Speicher für eine komplette Dunkelflauteausgelegt werden soll: Man bräuchte unglaublich viele davon und sie sind nichtbillig. Anders beim GroNaS-Konzept. Anstelle vieler kleiner Zellen gibt es eineTankanlage für Natrium, Schwefel und Natriumsulfide (alle diese Materialien sindbei der Betriebstemperatur der Anlage flüssig) und einen großenelektrochemischen Energiewandler. Daraus ergibt sich ein immenser Kostenvorteil.Die anvisierten Baukosten eines GroNaS-Speicherkraftwerks, inklusive derEnergieträgermaterialien, sind ungefähr so groß, wie die eines neuenKohlekraftwerks. Damit lässt sich ein Speicherpreis von ca. 0,1 Euro proKilowattstunde entnommener Energie erreichen. Ein profitabler Betrieb desSpeichers ist möglich, auch bei der Grundlastversorgung. Betreibt man ihn imVerbund mit Solar- und Windkraftwerken, ergibt sich ein Stromgestehungspreis imBereich von 0,16 bis 0,21 Euro pro Kilowattstunde. Stromerzeugung mit diesemVerbund wäre also genau so kostengünstig wie mit fossil befeuerten Kraftwerken.Die geringen Speicher- bzw. Stromgestehungskosten werden möglich, weil dasKonzept die ökonomisch vorteilhaften Eigenschaften des elektrochemischen Systemsmit Natrium und Schwefel ausnutzt. Natrium und Schwefel sind alsHauptbestandteile der Erdkruste in riesigen Mengen verfügbar und günstig zubeschaffen. Der erreichbare Systemwirkungsgrad (alle Prozesse eingerechnet,inkl. der eigenen Wärmeversorgung) liegt bei 85 - 90%. Die Anlage wird eine