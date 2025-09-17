Verve Group (A) boostet Demand-Side mit Captify-Übernahme!
Mit einem strategischen Schachzug stärkt die Verve Group ihr Portfolio durch die Übernahme von Captify Technologies, einem Pionier im Bereich der Onsite-Suchdaten. Diese Akquisition verspricht nicht nur erhebliche Umsatzsteigerungen, sondern auch eine beeindruckende Erweiterung der Datenanalysefähigkeiten. Die Integration verspricht, die Marktposition von Verve nachhaltig zu festigen und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Verve Group übernimmt Captify Technologies, um das Demand Side-Geschäft zu stärken und Zugriff auf ein großes Onsite-Suchdaten-Portfolio zu erhalten.
- Die Übernahme wird für das Gesamtjahr 2025e einen Umsatz von etwa 41 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 5 Millionen Euro beitragen.
- Captify analysiert täglich bis zu 1 Milliarde Suchanfragen und aggregiert etwa 400 Milliarden Datenpunkte, was die Machine-Learning-Modelle verbessert.
- Die Integration von Captify wird Synergien von etwa 1,6 Millionen Euro pro Jahr erzeugen und die Vertriebsmannschaft von Verve erheblich vergrößern.
- Die Transaktion wird mit einem Kaufpreis von 25,6 Millionen Euro abgeschlossen, was einem EBITDA-Multiple von etwa 7x vor und 5x nach Synergien entspricht.
- Verve plant eine Videokonferenz zur weiteren operativen Strategie im Zusammenhang mit der Übernahme am 18. September 2025.
Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,17 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.680,85PKT (+0,06 %).
+1,94 %
+10,71 %
+19,89 %
-21,68 %
-35,06 %
+25,04 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte