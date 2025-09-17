Der Börsen-Tag
MDAX und TecDAX im Aufwind: PUMA und Kontron glänzen mit Top-Performances
An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während einige Indizes zulegen, müssen andere Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.385,23 Punkten und verzeichnete ein leichtes Minus von 0,05%. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX zulegen und steht bei 30.234,28 Punkten, was einem Plus von 0,53% entspricht. Auch der SDAX zeigt eine positive Tendenz und liegt mit einem Anstieg von 0,06% bei 16.685,33 Punkten. Der TecDAX verzeichnete ebenfalls ein Plus von 0,56% und steht bei 3.576,54 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine positive Entwicklung und stieg um 0,63% auf 46.047,49 Punkte. Der S&P 500 hingegen verzeichnete ein leichtes Minus von 0,11% und steht bei 6.599,44 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes, mit Ausnahme des DAX, heute überwiegend im Plus liegen, während der US-amerikanische Markt ein gemischtes Bild abgibt, mit einem starken Dow Jones und einem leicht rückläufigen S&P 500.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von SAP mit einem Anstieg von 3.29%. Continental folgt mit 1.93% und Bayer mit 1.61%. Diese Unternehmen konnten sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten und verzeichnen solide Kursgewinne.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Commerzbank verzeichnete den stärksten Rückgang mit -2.77%, gefolgt von Siemens Energy mit -2.17% und Airbus mit -1.72%. Diese Unternehmen stehen unter Druck und kämpfen mit negativen Marktbedingungen.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Anstieg von 15.63% hervor, gefolgt von Delivery Hero mit 5.25% und Nordex mit 3.40%. Diese Werte zeigen eine starke Performance und spiegeln das Vertrauen der Investoren wider.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte hingegen zeigen eine schwache Entwicklung. KRONES fiel um -5.25%, gefolgt von CTS Eventim mit -1.76% und Knorr-Bremse mit -1.68%. Diese Unternehmen haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die sich negativ auf ihre Aktienkurse auswirken.
SDAX TopwerteIm SDAX sind Schaeffler mit 6.73% und Kontron mit 6.47% die Spitzenreiter, während Verve Group Registered (A) mit 3.66% ebenfalls positiv abschneidet. Diese Werte zeigen eine starke Nachfrage und ein positives Marktumfeld.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit HYPOPORT, das um -3.38% fiel, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit -3.41% und PVA TePla mit -3.48%. Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die sich negativ auf ihre Aktienkurse auswirken.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Kontron mit 6.47% und Nordex mit 3.40% die besten Performer, während SAP mit 3.29% ebenfalls zu den Gewinnern zählt. Diese Unternehmen profitieren von einer positiven Marktstimmung und innovativen Ansätzen.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen eine schwache Performance, angeführt von ATOSS Software mit -1.76%, gefolgt von Deutsche Telekom mit -0.82% und Elmos Semiconductor mit -0.65%. Diese Unternehmen haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die sich negativ auf ihre Aktienkurse auswirken.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind American Express mit 2.55%, Caterpillar mit 2.11% und Walmart mit 1.93% die Topwerte. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Entwicklung und profitieren von einem positiven Marktumfeld.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind weniger erfreulich, mit NVIDIA, das um -2.75% fiel, gefolgt von Amazon mit -1.48% und Microsoft mit -0.34%. Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die sich negativ auf ihre Aktienkurse auswirken.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Workday (A) mit einem Anstieg von 8.53% hervor, gefolgt von Charter Communications Registered (A) mit 3.90% und Fox Registered (A) mit 3.18%. Diese Werte zeigen eine starke Performance und das Vertrauen der Investoren.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen eine schwache Entwicklung, angeführt von Eaton mit -2.87%, gefolgt von Palantir mit -3.00% und Western Digital mit -3.02%. Diese Unternehmen haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die sich negativ auf ihre Aktienkurse auswirken.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte