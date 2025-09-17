    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Besonders beachtet!

    797 Aufrufe 797 0 Kommentare 0 Kommentare

    Broadcom - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Broadcom Aktie bisher Verluste von -3,71 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Besonders beachtet! - Broadcom - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 17.09.2025
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Broadcom Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,71 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.232,72€
    Basispreis
    16,33
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.109,91€
    Basispreis
    16,79
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Broadcom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +39,59 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +3,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Broadcom auf +31,92 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

    Broadcom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,51 %
    1 Monat +15,93 %
    3 Monate +39,59 %
    1 Jahr +106,03 %

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,38 Bil.EUR wert.

    Börsenstart USA - 17.09. - Dow Jones stark +0,57 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Lloyds Banking Group Extends Strategic Partnership with Broadcom to Accelerate Digital Transformation


    New Long-Term Agreement Will Transform Lloyds Banking Group's Infrastructure with New Private Cloud Environment and Mainframe Solutions for Digital BankingLONDON, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - VMware Explore on Tour – Lloyds Banking Group and …

    Broadcom Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Broadcom

    -3,90 %
    +3,55 %
    +15,80 %
    +40,07 %
    +105,72 %
    +508,26 %
    +890,37 %
    +2.524,20 %
    +25.177,30 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Broadcom - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 17.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Broadcom Aktie bisher Verluste von -3,71 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.