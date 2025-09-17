Verve übernimmt KI-gestützte Suchmaschinenplattform Captify
- Verve kauft Captify Technologies für 25,6 Mio. Euro.
- Captify ist KI-basierte Suchmaschinenplattform.
- Umsatzbeitrag von 41 Mio. Euro für 2025 erwartet.
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Softwareplattform Verve kauft weiter ein. Ziel ist das Londoner Unternehmen Captify Technologies, eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform, wie Verve am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Verve, die auf die Werbetechnologiebranche spezialisiert ist, zahlt dafür insgesamt 25,6 Millionen Euro.
Captify unterhalte langfristige, aktive Geschäftsbeziehungen zu allen führenden Werbeagenturen, hieß es. Das Unternehmen werde ab dem 16. September konsolidiert und soll voraussichtlich auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Millionen Euro beitragen, einschließlich signifikanter Synergien nach der Transaktion.
Bereits am Vortag hatte Verve die Übernahme des deutschen Lösungsanbieters Acardo für 24,5 Millionen Euro angekündigt./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie
Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 2,228 auf Tradegate (17. September 2025, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +10,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 456,23 Mio..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +119,30 %/+163,16 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Verve Group Registered (A) - A3D3A1 - SE0018538068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verve Group Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da geopolitisch immer noch eher in den Dollar geflüchtet und wir in interessanten Zeiten leben, sollte auch das Währungsrisiko eher wieder in Richtung positiv drehen. Wenn ich auf The Trade Desk schaue, sollten wir hier noch ganz andere Kurse im zweistelligen Bereich sehen. Ein Listing an der NASDAQ wäre der Katalysator.
Ich habe den Dip auch zum Nachkaufen genutzt und bin beim Kaufkurs im Schnitt jetzt bei knapp über 2€ (also aktuell marginal im Plus)
Also spätestens wenn er die 1,80 nach Unterschreiten wieder überschreitet, würde ich die ersehnten 1€ abhaken und hier nachlegen.