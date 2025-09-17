    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)
    Verve übernimmt KI-gestützte Suchmaschinenplattform Captify

    Für Sie zusammengefasst
    • Verve kauft Captify Technologies für 25,6 Mio. Euro.
    • Captify ist KI-basierte Suchmaschinenplattform.
    • Umsatzbeitrag von 41 Mio. Euro für 2025 erwartet.
    Verve übernimmt KI-gestützte Suchmaschinenplattform Captify
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Softwareplattform Verve kauft weiter ein. Ziel ist das Londoner Unternehmen Captify Technologies, eine auf Künstliche Intelligenz basierte Suchmaschinenplattform, wie Verve am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Verve, die auf die Werbetechnologiebranche spezialisiert ist, zahlt dafür insgesamt 25,6 Millionen Euro.

    Captify unterhalte langfristige, aktive Geschäftsbeziehungen zu allen führenden Werbeagenturen, hieß es. Das Unternehmen werde ab dem 16. September konsolidiert und soll voraussichtlich auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 5 Millionen Euro beitragen, einschließlich signifikanter Synergien nach der Transaktion.

    Bereits am Vortag hatte Verve die Übernahme des deutschen Lösungsanbieters Acardo für 24,5 Millionen Euro angekündigt./nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

    Die Verve Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 2,228 auf Tradegate (17. September 2025, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verve Group Registered (A) Aktie um +10,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verve Group Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 456,23 Mio..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +119,30 %/+163,16 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
