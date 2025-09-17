AKTIE IM FOKUS 2
Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter
- Puma-Übernahme-Debatte neu entfacht, Kurs sprang 16,8%
- Pinault-Familie hat kein strategisches Interesse mehr
- CVC und ABG als potenzielle Investoren im Spiel
(neu: Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Debatte rund um eine mögliche Puma-Übernahme hat am Mittwoch neue Nahrung erhalten. Grund für den Kurssprung am Nachmittag war ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault, der an andere Medienberichte vergangener Tage anknüpfte. Das Kursplus der Puma-Anteile wuchs bis zum Handelsschluss auf 16,8 Prozent an. Der Kurs sprang auf ein Hoch seit Ende Juli und ließ die 100-Tage-Linie deutlich hinter sich, die ein beliebter mittel- bis langfristiger Indikator ist.
Zuletzt hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Adidas gegeben, auch wegen der Aussage der Pinault-Familie, dass sie mit ihrer Beteiligung an Puma kein strategisches Interesse mehr verfolge.
Vom "Manager Magazin" hieß es nun, dass sich mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) zwei Investoren bereits warmlaufen.
Der Puma-Kurs war im August auf einem Tief seit 2016 angekommen. Schon Ende August hatten die Aktien einen ersten Schub bekommen. Auslöser war eine Kreise-Meldung, dass die Pinault-Familie ihre Optionen abwäge bis hin zu einem Verkauf ihres 29-Prozent-Anteils./tih/niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,72 % und einem Kurs von 22,87 auf Tradegate (17. September 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +8,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,42 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -29,89 %/-12,36 % bedeutet.
Artemis hofft laut Bericht zufolge auf mindestens 40€...
Sieht man heute eindeutig an den +5% welche die Aktie zunimmt