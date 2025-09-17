Desay SV glänzt auf der IAA Mobility mit dem Konzept "In Europa, mit Europa, für alle"

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots/PRNewswire) - Vom 8. bis 12. September 2025 präsentierte sich Desay
    SV, ein führender Anbieter von intelligenten Produkten für die
    Automobilindustrie, eindrucksvoll auf der IAA Mobility und stellte das regionale
    Konzept "In Europa, mit Europa, für alle" vor. Dieses Konzept spiegelt die
    Entschlossenheit des Unternehmens wieder, sich in den europäischen Markt zu
    integrieren, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung der
    globalen Automobilindustrie beizutragen.

    Vorstellung eines umfassenden Portfolios intelligenter Lösungen

    Desay SV präsentierte ein umfassendes Portfolio intelligenter Automobillösungen
    und -produkte. Am Messestand wurden unter anderem die 5. Generation der
    intelligenten Cockpit-Plattform G10PH, Full-Stack-ADAS-Lösungen sowie weitere
    Innovationen im Karosseriebereich wie eine 5G-Smart-Antenne und ein
    UWB-Digitaler Schlüssel vorgestellt. Ein Highlight war das mit den
    Full-Stack-ADAS-Lösungen von Desay SV ausgestattete Demofahrzeug, das es den
    Teilnehmern ermöglichte, die Technologien hautnah zu erleben. Die Teilnehmer der
    Testfahrten waren von der Leistung des Fahrzeugs beeindruckt und stellten fest,
    dass es gut zum Fahrstil in Deutschland passt und ein ruhiges, komfortables
    Fahrgefühl vermittelt. Die Ausstellung zog zahlreiche Besucher an und führte zu
    lebhaften Diskussionen und regem Austausch.

    Offen für Zusammenarbeit, um gemeinsam die Mobilitätsentwicklung voranzutreiben

    Auf der IAA Mobility 2025 wird großer Wert auf Offenheit gelegt. Desay SV stärkt
    durch Kooperationen seine Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
    Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass solche Partnerschaften gemeinsame
    Innovationen fördern und Ökosysteme mitgestalten - und so den Wandel der Branche
    beschleunigen.

    Edgar Yang, Executive Vice President von Desay SV, bekräftigte die Bedeutung des
    Aufbaus eines Ökosystems für die Gestaltung der automobilen Zukunft. Im Rahmen
    einer Podiumsdiskussion mit Branchenführern verwies er auf den Wandel hin zu
    softwaredefinierten Fahrzeugen ("Software-defined Vehicles", SDV) und sogar
    KI-definierten Fahrzeugen ("AI-defined Vehicles", AIDV) und betonte, dass Desay
    SV eine tiefgreifende Integration in das europäische Industrieökosystem
    anstrebt. "Wir sind keine Herausforderer. Wir möchten bleiben, Wurzeln schlagen
    und gemeinsam mit dem europäischen Industrieökosystem wachsen", erklärte er.

    Zhiliang He, Executive Vice President von Desay SV, gab Einblicke in die
    Entwicklungstrends im Bereich der künstlichen Intelligenz und hob die
    erfolgreichen Anwendungen des Unternehmens in den Bereichen Produktdesign,
    Forschung und Entwicklung sowie Fertigung hervor. Er merkte an, dass die
    Möglichkeiten für den Einsatz von KI in Fahrzeugen zwar nach wie vor bedeutend
    sind, jedoch weiterhin Herausforderungen bestehen. Er betonte außerdem, dass
    Offenheit und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um gemeinsam mit europäischen
    Partnern sichere, attraktive und nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln.

    Desay SV hat sich in Europa bereits eine solide Präsenz aufgebaut und ist in den
    Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Fertigung sowie Dienstleistungen
    aktiv. Das Unternehmen ist in fünf Ländern vertreten: Deutschland, Spanien,
    Tschechische Republik, Schweden und Frankreich. Aufbauend auf seinen starken
    Kompetenzen, seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für offene
    Zusammenarbeit ist das Unternehmen gut positioniert, um einen nachhaltigen
    Beitrag zur europäischen Automobilindustrie zu leisten und gemeinsam mit seinen
    Partnern die nachhaltige Mobilität voranzutreiben.

