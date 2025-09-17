Desay SV glänzt auf der IAA Mobility mit dem Konzept "In Europa, mit Europa, für alle"
München (ots/PRNewswire) - Vom 8. bis 12. September 2025 präsentierte sich Desay
SV, ein führender Anbieter von intelligenten Produkten für die
Automobilindustrie, eindrucksvoll auf der IAA Mobility und stellte das regionale
Konzept "In Europa, mit Europa, für alle" vor. Dieses Konzept spiegelt die
Entschlossenheit des Unternehmens wieder, sich in den europäischen Markt zu
integrieren, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung der
globalen Automobilindustrie beizutragen.
Vorstellung eines umfassenden Portfolios intelligenter Lösungen
SV, ein führender Anbieter von intelligenten Produkten für die
Automobilindustrie, eindrucksvoll auf der IAA Mobility und stellte das regionale
Konzept "In Europa, mit Europa, für alle" vor. Dieses Konzept spiegelt die
Entschlossenheit des Unternehmens wieder, sich in den europäischen Markt zu
integrieren, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung der
globalen Automobilindustrie beizutragen.
Vorstellung eines umfassenden Portfolios intelligenter Lösungen
Desay SV präsentierte ein umfassendes Portfolio intelligenter Automobillösungen
und -produkte. Am Messestand wurden unter anderem die 5. Generation der
intelligenten Cockpit-Plattform G10PH, Full-Stack-ADAS-Lösungen sowie weitere
Innovationen im Karosseriebereich wie eine 5G-Smart-Antenne und ein
UWB-Digitaler Schlüssel vorgestellt. Ein Highlight war das mit den
Full-Stack-ADAS-Lösungen von Desay SV ausgestattete Demofahrzeug, das es den
Teilnehmern ermöglichte, die Technologien hautnah zu erleben. Die Teilnehmer der
Testfahrten waren von der Leistung des Fahrzeugs beeindruckt und stellten fest,
dass es gut zum Fahrstil in Deutschland passt und ein ruhiges, komfortables
Fahrgefühl vermittelt. Die Ausstellung zog zahlreiche Besucher an und führte zu
lebhaften Diskussionen und regem Austausch.
Offen für Zusammenarbeit, um gemeinsam die Mobilitätsentwicklung voranzutreiben
Auf der IAA Mobility 2025 wird großer Wert auf Offenheit gelegt. Desay SV stärkt
durch Kooperationen seine Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass solche Partnerschaften gemeinsame
Innovationen fördern und Ökosysteme mitgestalten - und so den Wandel der Branche
beschleunigen.
Edgar Yang, Executive Vice President von Desay SV, bekräftigte die Bedeutung des
Aufbaus eines Ökosystems für die Gestaltung der automobilen Zukunft. Im Rahmen
einer Podiumsdiskussion mit Branchenführern verwies er auf den Wandel hin zu
softwaredefinierten Fahrzeugen ("Software-defined Vehicles", SDV) und sogar
KI-definierten Fahrzeugen ("AI-defined Vehicles", AIDV) und betonte, dass Desay
SV eine tiefgreifende Integration in das europäische Industrieökosystem
anstrebt. "Wir sind keine Herausforderer. Wir möchten bleiben, Wurzeln schlagen
und gemeinsam mit dem europäischen Industrieökosystem wachsen", erklärte er.
Zhiliang He, Executive Vice President von Desay SV, gab Einblicke in die
Entwicklungstrends im Bereich der künstlichen Intelligenz und hob die
erfolgreichen Anwendungen des Unternehmens in den Bereichen Produktdesign,
Forschung und Entwicklung sowie Fertigung hervor. Er merkte an, dass die
Möglichkeiten für den Einsatz von KI in Fahrzeugen zwar nach wie vor bedeutend
sind, jedoch weiterhin Herausforderungen bestehen. Er betonte außerdem, dass
Offenheit und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um gemeinsam mit europäischen
Partnern sichere, attraktive und nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln.
Desay SV hat sich in Europa bereits eine solide Präsenz aufgebaut und ist in den
Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Fertigung sowie Dienstleistungen
aktiv. Das Unternehmen ist in fünf Ländern vertreten: Deutschland, Spanien,
Tschechische Republik, Schweden und Frankreich. Aufbauend auf seinen starken
Kompetenzen, seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für offene
Zusammenarbeit ist das Unternehmen gut positioniert, um einen nachhaltigen
Beitrag zur europäischen Automobilindustrie zu leisten und gemeinsam mit seinen
Partnern die nachhaltige Mobilität voranzutreiben.
