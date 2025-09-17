Desay SV glänzt auf der IAA Mobility mit dem Konzept "In Europa, mit Europa, für alle"

München (ots/PRNewswire) - Vom 8. bis 12. September 2025 präsentierte sich Desay

SV, ein führender Anbieter von intelligenten Produkten für die

Automobilindustrie, eindrucksvoll auf der IAA Mobility und stellte das regionale

Konzept "In Europa, mit Europa, für alle" vor. Dieses Konzept spiegelt die

Entschlossenheit des Unternehmens wieder, sich in den europäischen Markt zu

integrieren, mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten und zur Entwicklung der

globalen Automobilindustrie beizutragen.



Vorstellung eines umfassenden Portfolios intelligenter Lösungen





Desay SV präsentierte ein umfassendes Portfolio intelligenter Automobillösungen

und -produkte. Am Messestand wurden unter anderem die 5. Generation der

intelligenten Cockpit-Plattform G10PH, Full-Stack-ADAS-Lösungen sowie weitere

Innovationen im Karosseriebereich wie eine 5G-Smart-Antenne und ein

UWB-Digitaler Schlüssel vorgestellt. Ein Highlight war das mit den

Full-Stack-ADAS-Lösungen von Desay SV ausgestattete Demofahrzeug, das es den

Teilnehmern ermöglichte, die Technologien hautnah zu erleben. Die Teilnehmer der

Testfahrten waren von der Leistung des Fahrzeugs beeindruckt und stellten fest,

dass es gut zum Fahrstil in Deutschland passt und ein ruhiges, komfortables

Fahrgefühl vermittelt. Die Ausstellung zog zahlreiche Besucher an und führte zu

lebhaften Diskussionen und regem Austausch.



Offen für Zusammenarbeit, um gemeinsam die Mobilitätsentwicklung voranzutreiben



Auf der IAA Mobility 2025 wird großer Wert auf Offenheit gelegt. Desay SV stärkt

durch Kooperationen seine Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass solche Partnerschaften gemeinsame

Innovationen fördern und Ökosysteme mitgestalten - und so den Wandel der Branche

beschleunigen.



Edgar Yang, Executive Vice President von Desay SV, bekräftigte die Bedeutung des

Aufbaus eines Ökosystems für die Gestaltung der automobilen Zukunft. Im Rahmen

einer Podiumsdiskussion mit Branchenführern verwies er auf den Wandel hin zu

softwaredefinierten Fahrzeugen ("Software-defined Vehicles", SDV) und sogar

KI-definierten Fahrzeugen ("AI-defined Vehicles", AIDV) und betonte, dass Desay

SV eine tiefgreifende Integration in das europäische Industrieökosystem

anstrebt. "Wir sind keine Herausforderer. Wir möchten bleiben, Wurzeln schlagen

und gemeinsam mit dem europäischen Industrieökosystem wachsen", erklärte er.



Zhiliang He, Executive Vice President von Desay SV, gab Einblicke in die

Entwicklungstrends im Bereich der künstlichen Intelligenz und hob die

erfolgreichen Anwendungen des Unternehmens in den Bereichen Produktdesign,

Forschung und Entwicklung sowie Fertigung hervor. Er merkte an, dass die

Möglichkeiten für den Einsatz von KI in Fahrzeugen zwar nach wie vor bedeutend

sind, jedoch weiterhin Herausforderungen bestehen. Er betonte außerdem, dass

Offenheit und Zusammenarbeit unerlässlich sind, um gemeinsam mit europäischen

Partnern sichere, attraktive und nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln.



Desay SV hat sich in Europa bereits eine solide Präsenz aufgebaut und ist in den

Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Fertigung sowie Dienstleistungen

aktiv. Das Unternehmen ist in fünf Ländern vertreten: Deutschland, Spanien,

Tschechische Republik, Schweden und Frankreich. Aufbauend auf seinen starken

Kompetenzen, seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für offene

Zusammenarbeit ist das Unternehmen gut positioniert, um einen nachhaltigen

Beitrag zur europäischen Automobilindustrie zu leisten und gemeinsam mit seinen

Partnern die nachhaltige Mobilität voranzutreiben.



