    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste vor Zinsentscheid

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fallen vor Zinsentscheidung leicht.
    • T-Note-Future sinkt um 0,11 Prozent auf 113,40.
    • Fed erwartet Zinsreduktion um 0,25 Prozentpunkte.
    US-Anleihen - Leichte Kursverluste vor Zinsentscheid
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,11 Prozent auf 113,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

    Die US-Notenbank dürfte am Abend ihre Zinsen erstmals in diesem Jahr senken. Ökonomen erwarten ganz überwiegend, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert wird. Der politische Druck auf die Fed dürfte jedoch auch nach einer Leitzinssenkung hoch bleiben. US-Präsident Donald Trump fordert schon länger stärkere Zinssenkungen.

    Es wurden am Mittwoch in den USA nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zahlen aus der Bauwirtschaft enttäuschten. So blieb die Zahl der Baubeginne und der Baugenehmigungen im August deutlich hinter den Erwartungen zurück./jsl/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Leichte Kursverluste vor Zinsentscheid Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,11 Prozent auf 113,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen …