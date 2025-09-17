Leichte Kursverluste vor Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,11 Prozent auf 113,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,04 Prozent.

Die US-Notenbank dürfte am Abend ihre Zinsen erstmals in diesem Jahr senken. Ökonomen erwarten ganz überwiegend, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent reduziert wird. Der politische Druck auf die Fed dürfte jedoch auch nach einer Leitzinssenkung hoch bleiben. US-Präsident Donald Trump fordert schon länger stärkere Zinssenkungen.

Es wurden am Mittwoch in den USA nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Zahlen aus der Bauwirtschaft enttäuschten. So blieb die Zahl der Baubeginne und der Baugenehmigungen im August deutlich hinter den Erwartungen zurück./jsl/jha/



