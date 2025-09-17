    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX vor US-Zinsentscheid kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Aktienmarkt kaum verändert, ATX +0,01%
    • Zinssenkung der Fed um 0,25% erwartet, wichtig!
    • Inflation in Österreich steigt auf 4,1% im August.
    Aktien Wien Schluss - ATX vor US-Zinsentscheid kaum verändert
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann sehr dünne 0,01 Prozent auf 4.578,32 Einheiten, nachdem er am Vortag um 1,46 Prozent nach unten gerasselt war. Auch an den europäischen Leitbörsen agierten die Investoren vor der Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung am Abend zurückhaltend und die wichtigsten Börsenindizes bewegten sich dementsprechend wenig.

    Marktteilnehmer werden nicht nur die anstehende Zinsentscheidung aufmerksam verfolgen, sondern insbesondere auch die Kommunikation und die neuen "dot plots" der US-Notenbank-Mitglieder, die aussagen, welches Leitzinsniveau jeweils zum Jahresende als angemessen angesehen wird, formulierten die Helaba-Experten in ihrem Tageskommentar.

    An den Märkten wird fest mit der ersten Zinssenkung der Fed in diesem Jahr gerechnet. Der Leitzins dürfte demnach um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt werden.

    Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group zur Palfinger-Aktie und bestätigte die "Buy"-Empfehlung für die Titel des Kranherstellers. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Aktien von 40 auf 43,4 Euro nach oben revidiert. Die Experten stufen die Aktie als deutlich unterbewertet ein. Die Palfinger-Papiere verbuchten ein Minus von zwei Prozent auf 35,15 Euro.

    Das ATX-Schwergewicht Erste Group verteuerte sich um 2,4 Prozent. Die Papiere der Branchenkollegen BAWAG und Raiffeisen Bank International verbilligten sich hingegen um 2,4 bzw. 1,2 Prozent.

    Unter den weiteren Schwergewichten gaben die OMV-Anteilsscheine um 0,9 Prozent nach. Auch die Rohölnotierungen verloren etwas. Andritz ermäßigten sich um 1,6 Prozent.

    UBM bauten ein Plus von 1,9 Prozent auf 22,00 Euro. Hier haben die Analysten von Warburg Research ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 34,60 Euro bestätigt. Zudem wurde das Anlagevotum "Buy" bekräftigt.

    Die Papiere der Energieversorger gingen in verschiedene Richtungen. Während die EVN-Aktionäre ein klares Plus von 2,4 Prozent verbuchen konnten, gaben Verbund-Anteilsscheine um 0,9 Prozent.

    Ins Blickfeld rückten auch publizierte heimische Preiszahlen. Die Inflation ist im August laut Statistik Austria auf starke 4,1 Prozent geklettert, nach 3,6 Prozent im Juli. "So hoch war die Teuerungsrate zuletzt im März 2024", bestätigte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk die bereits in der Schnellschätzung erwarteten Zahlen. Die Inflation in der Eurozone verharrt hingegen im August auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent./ste/sto/APA/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX vor US-Zinsentscheid kaum verändert Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann sehr dünne 0,01 Prozent auf 4.578,32 Einheiten, nachdem er am Vortag um 1,46 Prozent nach unten gerasselt war. Auch an den …