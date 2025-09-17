oneworld-Allianz, Fluggesellschaften und Breakthrough Energy Ventures legen Investitionsfonds auf, um Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff voranzutreiben und zu vermarkten

DALLAS/FORT Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Angeführt von den

Eckpfeiler-Investoren Alaska Airlines und American Airlines; mit IAG, Cathay

Pacific, Japan Airlines von one world alliance und Singapore Airlines als Teil

des ersten $150M Fund Close



one world BEV Fund zielt darauf ab, kohlenstoffärmere Düsenkraftstoffe der

Zukunft zu ermitteln, zu ermöglichen und zu verbreiten, um die

Verbrauchernachfrage, die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze und

technologische Innovationen zu fördern.





one world alliance und die ihr angehörenden Fluggesellschaften haben heute inZusammenarbeit mit Breakthrough Energy Ventures (BEV) die Auflegung eines neuenInvestitionsfonds bekannt gegeben, der die begrenzte Verfügbarkeit und die hohenKosten der heutigen nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) angehen soll. Der Fonds,der von den Hauptinvestoren Alaska Airlines und American Airlines geleitet wird,zielt darauf ab, die weltweite Entwicklung langfristiger Flugkraftstofflösungenzu beschleunigen, die kosteneffizient und skalierbar sind und geringereEmissionen als herkömmliche Kraftstoffe aufweisen.Der one world BEV Fund wird:- in neuartige Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff der nächstenGeneration investieren- das Wachstum der Märkte für alternative Kraftstoffe unterstützen, um denlangfristigen Bedarf der weltweiten Luftfahrtindustrie zu decken- einen wirtschaftlichen Wert für Investoren und Regionen auf der ganzen Welt zuschaffen- technologische Innovation vorantreiben- Entwicklung einer vielfältigen und widerstandsfähigen SAF-Versorgungskette zurDeckung der künftigen Nachfrage"Durch die Investition in die SAF-Technologien der Zukunft treffen American undunsere Partner von one world eine geschäftliche Entscheidung, um die Entwicklungneuartiger Technologien zu beschleunigen, die das Potenzial haben, in größeremMaßstab und zu niedrigeren Preisen eingesetzt zu werden, als dies mit heutigenTechnologien möglich ist", sagte Robert Isom, Chief Executive Officer vonAmerican Airlines und Vorsitzender von one world. "Wir sind davon überzeugt,dass die Verringerung der Emissionen aus unserem Betrieb den Anforderungenunserer Kunden entspricht, unser Geschäft wettbewerbsfähiger macht und uns indie Lage versetzt, die enormen wirtschaftlichen Vorteile der kommerziellenLuftfahrt auch für kommende Generationen zu erhalten.""Alaska Airlines freut sich, gemeinsam mit one world Weltfluggesellschaften ininnovative und wettbewerbsfähige SAF-Technologie zu investieren, um dielangfristige Energiewende in unserer Branche voranzutreiben", sagte Ben