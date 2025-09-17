    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    oneworld-Allianz, Fluggesellschaften und Breakthrough Energy Ventures legen Investitionsfonds auf, um Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff voranzutreiben und zu vermarkten

    DALLAS/FORT Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Angeführt von den
    Eckpfeiler-Investoren Alaska Airlines und American Airlines; mit IAG, Cathay
    Pacific, Japan Airlines von one world alliance und Singapore Airlines als Teil
    des ersten $150M Fund Close

    one world BEV Fund zielt darauf ab, kohlenstoffärmere Düsenkraftstoffe der
    Zukunft zu ermitteln, zu ermöglichen und zu verbreiten, um die
    Verbrauchernachfrage, die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze und
    technologische Innovationen zu fördern.

    one world alliance und die ihr angehörenden Fluggesellschaften haben heute in
    Zusammenarbeit mit Breakthrough Energy Ventures (BEV) die Auflegung eines neuen
    Investitionsfonds bekannt gegeben, der die begrenzte Verfügbarkeit und die hohen
    Kosten der heutigen nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) angehen soll. Der Fonds,
    der von den Hauptinvestoren Alaska Airlines und American Airlines geleitet wird,
    zielt darauf ab, die weltweite Entwicklung langfristiger Flugkraftstofflösungen
    zu beschleunigen, die kosteneffizient und skalierbar sind und geringere
    Emissionen als herkömmliche Kraftstoffe aufweisen.

    Der one world BEV Fund wird:

    - in neuartige Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff der nächsten
    Generation investieren
    - das Wachstum der Märkte für alternative Kraftstoffe unterstützen, um den
    langfristigen Bedarf der weltweiten Luftfahrtindustrie zu decken
    - einen wirtschaftlichen Wert für Investoren und Regionen auf der ganzen Welt zu
    schaffen
    - technologische Innovation vorantreiben
    - Entwicklung einer vielfältigen und widerstandsfähigen SAF-Versorgungskette zur
    Deckung der künftigen Nachfrage

    "Durch die Investition in die SAF-Technologien der Zukunft treffen American und
    unsere Partner von one world eine geschäftliche Entscheidung, um die Entwicklung
    neuartiger Technologien zu beschleunigen, die das Potenzial haben, in größerem
    Maßstab und zu niedrigeren Preisen eingesetzt zu werden, als dies mit heutigen
    Technologien möglich ist", sagte Robert Isom, Chief Executive Officer von
    American Airlines und Vorsitzender von one world. "Wir sind davon überzeugt,
    dass die Verringerung der Emissionen aus unserem Betrieb den Anforderungen
    unserer Kunden entspricht, unser Geschäft wettbewerbsfähiger macht und uns in
    die Lage versetzt, die enormen wirtschaftlichen Vorteile der kommerziellen
    Luftfahrt auch für kommende Generationen zu erhalten."

    "Alaska Airlines freut sich, gemeinsam mit one world Weltfluggesellschaften in
    innovative und wettbewerbsfähige SAF-Technologie zu investieren, um die
    langfristige Energiewende in unserer Branche voranzutreiben", sagte Ben
