oneworld-Allianz, Fluggesellschaften und Breakthrough Energy Ventures legen Investitionsfonds auf, um Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff voranzutreiben und zu vermarkten
DALLAS/FORT Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Angeführt von den
Eckpfeiler-Investoren Alaska Airlines und American Airlines; mit IAG, Cathay
Pacific, Japan Airlines von one world alliance und Singapore Airlines als Teil
des ersten $150M Fund Close
one world BEV Fund zielt darauf ab, kohlenstoffärmere Düsenkraftstoffe der
Zukunft zu ermitteln, zu ermöglichen und zu verbreiten, um die
Verbrauchernachfrage, die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze und
technologische Innovationen zu fördern.
Eckpfeiler-Investoren Alaska Airlines und American Airlines; mit IAG, Cathay
Pacific, Japan Airlines von one world alliance und Singapore Airlines als Teil
des ersten $150M Fund Close
one world BEV Fund zielt darauf ab, kohlenstoffärmere Düsenkraftstoffe der
Zukunft zu ermitteln, zu ermöglichen und zu verbreiten, um die
Verbrauchernachfrage, die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze und
technologische Innovationen zu fördern.
one world alliance und die ihr angehörenden Fluggesellschaften haben heute in
Zusammenarbeit mit Breakthrough Energy Ventures (BEV) die Auflegung eines neuen
Investitionsfonds bekannt gegeben, der die begrenzte Verfügbarkeit und die hohen
Kosten der heutigen nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) angehen soll. Der Fonds,
der von den Hauptinvestoren Alaska Airlines und American Airlines geleitet wird,
zielt darauf ab, die weltweite Entwicklung langfristiger Flugkraftstofflösungen
zu beschleunigen, die kosteneffizient und skalierbar sind und geringere
Emissionen als herkömmliche Kraftstoffe aufweisen.
Der one world BEV Fund wird:
- in neuartige Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff der nächsten
Generation investieren
- das Wachstum der Märkte für alternative Kraftstoffe unterstützen, um den
langfristigen Bedarf der weltweiten Luftfahrtindustrie zu decken
- einen wirtschaftlichen Wert für Investoren und Regionen auf der ganzen Welt zu
schaffen
- technologische Innovation vorantreiben
- Entwicklung einer vielfältigen und widerstandsfähigen SAF-Versorgungskette zur
Deckung der künftigen Nachfrage
"Durch die Investition in die SAF-Technologien der Zukunft treffen American und
unsere Partner von one world eine geschäftliche Entscheidung, um die Entwicklung
neuartiger Technologien zu beschleunigen, die das Potenzial haben, in größerem
Maßstab und zu niedrigeren Preisen eingesetzt zu werden, als dies mit heutigen
Technologien möglich ist", sagte Robert Isom, Chief Executive Officer von
American Airlines und Vorsitzender von one world. "Wir sind davon überzeugt,
dass die Verringerung der Emissionen aus unserem Betrieb den Anforderungen
unserer Kunden entspricht, unser Geschäft wettbewerbsfähiger macht und uns in
die Lage versetzt, die enormen wirtschaftlichen Vorteile der kommerziellen
Luftfahrt auch für kommende Generationen zu erhalten."
"Alaska Airlines freut sich, gemeinsam mit one world Weltfluggesellschaften in
innovative und wettbewerbsfähige SAF-Technologie zu investieren, um die
langfristige Energiewende in unserer Branche voranzutreiben", sagte Ben
Zusammenarbeit mit Breakthrough Energy Ventures (BEV) die Auflegung eines neuen
Investitionsfonds bekannt gegeben, der die begrenzte Verfügbarkeit und die hohen
Kosten der heutigen nachhaltigen Flugkraftstoffe (SAF) angehen soll. Der Fonds,
der von den Hauptinvestoren Alaska Airlines und American Airlines geleitet wird,
zielt darauf ab, die weltweite Entwicklung langfristiger Flugkraftstofflösungen
zu beschleunigen, die kosteneffizient und skalierbar sind und geringere
Emissionen als herkömmliche Kraftstoffe aufweisen.
Der one world BEV Fund wird:
- in neuartige Technologien für nachhaltigen Flugkraftstoff der nächsten
Generation investieren
- das Wachstum der Märkte für alternative Kraftstoffe unterstützen, um den
langfristigen Bedarf der weltweiten Luftfahrtindustrie zu decken
- einen wirtschaftlichen Wert für Investoren und Regionen auf der ganzen Welt zu
schaffen
- technologische Innovation vorantreiben
- Entwicklung einer vielfältigen und widerstandsfähigen SAF-Versorgungskette zur
Deckung der künftigen Nachfrage
"Durch die Investition in die SAF-Technologien der Zukunft treffen American und
unsere Partner von one world eine geschäftliche Entscheidung, um die Entwicklung
neuartiger Technologien zu beschleunigen, die das Potenzial haben, in größerem
Maßstab und zu niedrigeren Preisen eingesetzt zu werden, als dies mit heutigen
Technologien möglich ist", sagte Robert Isom, Chief Executive Officer von
American Airlines und Vorsitzender von one world. "Wir sind davon überzeugt,
dass die Verringerung der Emissionen aus unserem Betrieb den Anforderungen
unserer Kunden entspricht, unser Geschäft wettbewerbsfähiger macht und uns in
die Lage versetzt, die enormen wirtschaftlichen Vorteile der kommerziellen
Luftfahrt auch für kommende Generationen zu erhalten."
"Alaska Airlines freut sich, gemeinsam mit one world Weltfluggesellschaften in
innovative und wettbewerbsfähige SAF-Technologie zu investieren, um die
langfristige Energiewende in unserer Branche voranzutreiben", sagte Ben
Autor folgen