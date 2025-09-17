Mana.bio stellt Mina vor, den weltweit ersten KI-Agenten für Lipid-Nanopartikel, der auf einem großen Sprachmodell basiert

BOSTON und TEL AVIV, Israel, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Mana.bio, ein Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und RNA-Verabreichung leistet, gab heute die Einführung von Mina bekannt, dem weltweit ersten großen Sprachmodell (LLM), das speziell für Lipidnanopartikel (LNPs) entwickelt wurde. Mina – beschrieben als „ChatGPT für LNPs" – ist kostenlos öffentlich zugänglich und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen und der Weiterentwicklung der Gentherapie und RNA-basierter Medikamente dar.

„KI hat viele Branchen verändert, aber die Biologie beginnt gerade erst, ihr volles Potenzial zu erkennen", sagte Yogev Debi, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mana.bio. „Bei Mana haben wir bereits Durchbrüche bei der RNA-Verabreichung erzielt, indem wir KI genutzt haben, und damit gezeigt, wie sie völlig neue wissenschaftliche Möglichkeiten eröffnen kann. Mit der Einführung von Mina stellen wir nicht nur ein neues Tool vor – wir schlagen ein neues Kapitel in der Wissenschaft auf. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der KI-gesteuerte Plattformen Entdeckungen beschleunigen, die Lücke zwischen Labor und Krankenbett schließen und letztendlich die Gesundheit der Menschen verbessern."