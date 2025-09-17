Commerzbank Aktie fällt um -3,10 % - 17.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Commerzbank Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,24 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -4,59 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +99,30 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,59 % 1 Monat -15,99 % 3 Monate +9,24 % 1 Jahr +98,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die von Übernahmespekulationen und der Bewertung durch Analysten beeinflusst wird. Die Aktie ist von 38 Euro auf etwa 29-31 Euro gefallen, was einige Anleger als Chance sehen. Ein zentraler Punkt ist die mögliche Fusion mit der UniCredit, die Einnahmeverluste mit sich bringen könnte. Einige Nutzer halten die Aktie trotz der Verluste für günstig, während die Marktreaktionen auf Orcels Aussagen kritisch betrachtet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,87 Mrd. wert.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.