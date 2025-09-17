Siemens Energy Aktie heute im Minus (92,08€) - 17.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -2,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,99 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +1,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +85,38 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,22 % 1 Monat -3,02 % 3 Monate +5,99 % 1 Jahr +218,62 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,70 Mrd. wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während einige Indizes zulegen, müssen andere Verluste hinnehmen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.

Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im DAX.

In der Debatte um eine Neuausrichtung der Energiepolitik bekommt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Gegenwind vom Koalitionspartner SPD. Reiche habe aus dem Monitoringbericht zur Energiewende falsche politische Schlussfolgerungen …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.