D-Wave Quantum Aktie auf Höhenflug - 17.09.2025

Die D-Wave Quantum Aktie notiert aktuell bei 17,460€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,30 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,485 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von D-Wave Quantum über einen Zuwachs von +15,34 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +16,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +92,05 % gewonnen.

D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,47 % 1 Monat +9,59 % 3 Monate +15,34 % 1 Jahr +1.683,49 %

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 339 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,93 Mrd. wert.

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

