    Besonders beachtet!

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ballard Power Systems - Aktie legt am 17.09.2025 stark zu

    Am 17.09.2025 ist die Ballard Power Systems Aktie, bisher, um +10,30 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ballard Power Systems Aktie.

    Foto: Ballard Power Systems

    Ballard Power Systems ist ein führendes Unternehmen in der Brennstoffzellentechnologie, das saubere Energie für den Transportsektor bereitstellt. Mit einem Fokus auf PEM-Brennstoffzellen für Busse, LKWs und Schiffe, konkurriert es mit Firmen wie Plug Power. Die Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovation und strategische Partnerschaften.

    Ballard Power Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Die Ballard Power Systems Aktie konnte bisher um +10,30 % auf 2,0510 zulegen. Das sind +0,1915  mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Ballard Power Systems investiert war, konnte einen Gewinn von +22,12 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +16,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Ballard Power Systems +17,07 % gewonnen.

    Ballard Power Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,12 %
    1 Monat +11,32 %
    3 Monate +22,12 %
    1 Jahr +23,61 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Ballard Power Systems Aktie, die kürzlich Anzeichen eines Anstiegs zeigt. Nutzer diskutieren technische Widerstände bei 1,80 € und 2 € sowie die Möglichkeit eines charttechnischen Durchbruchs. Es besteht Hoffnung auf positive Nachrichten, die den Kurs weiter antreiben könnten, während gleichzeitig Skepsis über die Auftragslage geäußert wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Ballard Power Systems eingestellt.

    Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

    Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 625,80 Mio. wert.

    Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ballard Power Systems

    ISIN:CA0585861085WKN:A0RENB



