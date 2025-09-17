Deutlicher Kurssprung bei der Plug Power Aktie - 17.09.2025

Die Plug Power Aktie notiert aktuell bei 1,6276€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +14,54 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2066 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Plug Power über einen Zuwachs von +29,39 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -33,86 %.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,75 % 1 Monat -1,28 % 3 Monate +29,39 % 1 Jahr -18,35 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.