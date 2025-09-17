    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPlug Power AktievorwärtsNachrichten zu Plug Power

    Besonders beachtet!

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Plug Power Aktie - 17.09.2025

    Am 17.09.2025 ist die Plug Power Aktie, bisher, um +14,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Plug Power Aktie - 17.09.2025
    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

    Plug Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Die Plug Power Aktie notiert aktuell bei 1,6276 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +14,54 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2066  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Plug Power über einen Zuwachs von +29,39 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -33,86 %.

    Plug Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,75 %
    1 Monat -1,28 %
    3 Monate +29,39 %
    1 Jahr -18,35 %

    Informationen zur Plug Power Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. wert.

    Plug Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plug Power

    +16,96 %
    +19,75 %
    -1,28 %
    +29,39 %
    -18,35 %
    -94,86 %
    -86,52 %
    -3,71 %
    -97,36 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Plug Power Aktie - 17.09.2025 Am 17.09.2025 ist die Plug Power Aktie, bisher, um +14,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.