Lyft Registered (A) Aktie schießt durch die Decke - 17.09.2025

Die Lyft Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 19,354€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,324 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Lyft bietet Ride-Sharing-Dienste an und ist ein bedeutender Akteur auf dem US-Markt, konkurriert hauptsächlich mit Uber. Es fokussiert sich auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Lyft Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +57,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lyft Registered (A) Aktie damit um +26,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lyft Registered (A) auf +57,98 %.

Lyft Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,06 % 1 Monat +46,22 % 3 Monate +57,83 % 1 Jahr +90,44 %

Informationen zur Lyft Registered (A) Aktie

Es gibt 406 Mio. Lyft Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,86 Mrd. wert.

Lyft (“Lyft”) (NASDAQ: LYFT), a global mobility platform, and Waymo, the world’s leading autonomous driving technology company, today announced a new partnership to bring Waymo’s fully autonomous ride-hailing service to Nashville in 2026. This press …

Lyft Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lyft Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyft Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.