Paramount Group - Aktie auf Talfahrt - 17.09.2025

Die Paramount Group Aktie notiert aktuell bei 5,5360€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -11,11 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,6920 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Paramount Group ist ein führender Anbieter in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, bekannt für innovative und anpassbare militärische Lösungen. Hauptprodukte sind gepanzerte Fahrzeuge und Verteidigungstechnologien. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Schwellenländern. Wichtige Konkurrenten sind BAE Systems und Lockheed Martin. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Anpassung an spezifische Kundenbedürfnisse.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Paramount Group Aktionäre einen Verlust von -1,36 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paramount Group Aktie damit um -9,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Paramount Group +14,18 % gewonnen.

Paramount Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,68 % 1 Monat -4,43 % 3 Monate -1,36 % 1 Jahr +22,19 %

Informationen zur Paramount Group Aktie

Es gibt 220 Mio. Paramount Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. wert.

Paramount Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Paramount Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paramount Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.