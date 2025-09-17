    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Group AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Group

    Paramount Group - Aktie auf Talfahrt - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Paramount Group Aktie bisher Verluste von -11,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paramount Group Aktie.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Paramount Group ist ein führender Anbieter in der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, bekannt für innovative und anpassbare militärische Lösungen. Hauptprodukte sind gepanzerte Fahrzeuge und Verteidigungstechnologien. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Schwellenländern. Wichtige Konkurrenten sind BAE Systems und Lockheed Martin. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Anpassung an spezifische Kundenbedürfnisse.

    Paramount Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Die Paramount Group Aktie notiert aktuell bei 5,5360 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -11,11 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,6920  entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Paramount Group Aktionäre einen Verlust von -1,36 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paramount Group Aktie damit um -9,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Paramount Group +14,18 % gewonnen.

    Paramount Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,68 %
    1 Monat -4,43 %
    3 Monate -1,36 %
    1 Jahr +22,19 %

    Informationen zur Paramount Group Aktie

    Es gibt 220 Mio. Paramount Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,22 Mrd. wert.

    Ob die Paramount Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paramount Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


