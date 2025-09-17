Prof. Dr. Ulrike Detmers scheidet aus Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Mestemacher aus

Gütersloh (ots) - Nach dem Verkauf der operativen Unternehmen der

Mestemacher-Gruppe an den Inhaber der RUF-Gruppe, Dr. Johannes Book , scheidet

Prof. Dr. Ulrike Detmers , bislang geschäftsführende Gesellschafterin,

Vorsitzende und Sprecherin der Mestemacher Unternehmensgruppe sowie

Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing, Nachhaltigkeit und Umwelt, aus ihren

Ämtern aus. Ihre Position übernimmt der CEO der RUF-Gruppe und neuer CEO der

Mestemacher-Gruppe, Dr. Johannes Book .



Die Unternehmen der Mestemacher-Gruppe werden als selbstständige Einheiten

weitergeführt. Die Gesellschafter beider Unternehmensgruppen sind in

fokussierten konstruktiven Verhandlungen zügig zu dem Ergebnis gekommen, dass

dieser Zusammenschluss für beide Unternehmensgruppen optimale Chancen und

Aussichten bietet, die Potentiale der Mestemacher-Gruppe weiterzuentwickeln.

Ihre Produkte und Märkte ergänzen das Produktportfolio und die Angebote der

RUF-Gruppe, die sich damit insgesamt breiter aufstellt.



"Wir sind sicher, mit RUF einen für die Unternehmensgruppe und ihre Belegschaft

idealen Partner und mit dem Zusammenschluss eine zukunftsorientierte und

tragfähige Nachfolge gefunden und umgesetzt zu haben." - Prof. Dr. Ulrike

Detmers



