Prof. Dr. Ulrike Detmers scheidet aus Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Mestemacher aus
Gütersloh (ots) - Nach dem Verkauf der operativen Unternehmen der
Mestemacher-Gruppe an den Inhaber der RUF-Gruppe, Dr. Johannes Book , scheidet
Prof. Dr. Ulrike Detmers , bislang geschäftsführende Gesellschafterin,
Vorsitzende und Sprecherin der Mestemacher Unternehmensgruppe sowie
Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing, Nachhaltigkeit und Umwelt, aus ihren
Ämtern aus. Ihre Position übernimmt der CEO der RUF-Gruppe und neuer CEO der
Mestemacher-Gruppe, Dr. Johannes Book .
Die Unternehmen der Mestemacher-Gruppe werden als selbstständige Einheiten
weitergeführt. Die Gesellschafter beider Unternehmensgruppen sind in
fokussierten konstruktiven Verhandlungen zügig zu dem Ergebnis gekommen, dass
dieser Zusammenschluss für beide Unternehmensgruppen optimale Chancen und
Aussichten bietet, die Potentiale der Mestemacher-Gruppe weiterzuentwickeln.
Ihre Produkte und Märkte ergänzen das Produktportfolio und die Angebote der
RUF-Gruppe, die sich damit insgesamt breiter aufstellt.
"Wir sind sicher, mit RUF einen für die Unternehmensgruppe und ihre Belegschaft
idealen Partner und mit dem Zusammenschluss eine zukunftsorientierte und
tragfähige Nachfolge gefunden und umgesetzt zu haben." - Prof. Dr. Ulrike
Detmers
Presse- und Interviewanfragen können ab sofort an
mailto:marketing@mestemacher.de gerichtet werden.
Prof. Dr. Ulrike Detmers
Pressekontakt:
mailto:marketing@mestemacher.de
Tel.: 05241 8709-68
http://www.mestemacher.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51886/6119847
OTS: Mestemacher GmbH
