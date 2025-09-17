    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Prof. Dr. Ulrike Detmers scheidet aus Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Mestemacher aus

    Gütersloh (ots) - Nach dem Verkauf der operativen Unternehmen der
    Mestemacher-Gruppe an den Inhaber der RUF-Gruppe, Dr. Johannes Book , scheidet
    Prof. Dr. Ulrike Detmers , bislang geschäftsführende Gesellschafterin,
    Vorsitzende und Sprecherin der Mestemacher Unternehmensgruppe sowie
    Geschäftsführerin Vertrieb, Marketing, Nachhaltigkeit und Umwelt, aus ihren
    Ämtern aus. Ihre Position übernimmt der CEO der RUF-Gruppe und neuer CEO der
    Mestemacher-Gruppe, Dr. Johannes Book .

    Die Unternehmen der Mestemacher-Gruppe werden als selbstständige Einheiten
    weitergeführt. Die Gesellschafter beider Unternehmensgruppen sind in
    fokussierten konstruktiven Verhandlungen zügig zu dem Ergebnis gekommen, dass
    dieser Zusammenschluss für beide Unternehmensgruppen optimale Chancen und
    Aussichten bietet, die Potentiale der Mestemacher-Gruppe weiterzuentwickeln.
    Ihre Produkte und Märkte ergänzen das Produktportfolio und die Angebote der
    RUF-Gruppe, die sich damit insgesamt breiter aufstellt.

    "Wir sind sicher, mit RUF einen für die Unternehmensgruppe und ihre Belegschaft
    idealen Partner und mit dem Zusammenschluss eine zukunftsorientierte und
    tragfähige Nachfolge gefunden und umgesetzt zu haben." - Prof. Dr. Ulrike
    Detmers

    Presse- und Interviewanfragen können ab sofort an
    mailto:marketing@mestemacher.de gerichtet werden.

    Prof. Dr. Ulrike Detmers

    Pressekontakt:

    mailto:marketing@mestemacher.de

    Tel.: 05241 8709-68
    http://www.mestemacher.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51886/6119847
    OTS: Mestemacher GmbH



