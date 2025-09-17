    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    UniCredit Aktie verliert signifikant - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die UniCredit Aktie bisher Verluste von -3,79 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der UniCredit Aktie.

    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die UniCredit Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,79 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von UniCredit in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,46 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von UniCredit +67,87 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,47 %
    1 Monat -7,35 %
    3 Monate +12,46 %
    1 Jahr +72,85 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,22 Mrd.EUR wert.

    Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im E-Stoxx 50.

    'FT': China untersagt heimischen Unternehmen den Kauf von Nvidia-KI-Chips LONDON - Der Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA spitzt sich laut einem Pressebericht weiter zu. Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC habe die größten …

    Börsen Update Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    -3,89 %
    -2,79 %
    -7,68 %
    +11,94 %
    +72,58 %
    +499,76 %
    +732,39 %
    +129,35 %
    +234,46 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6



