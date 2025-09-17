UniCredit Aktie verliert signifikant - 17.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die UniCredit Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,79 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von UniCredit in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,46 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von UniCredit +67,87 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

UniCredit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,47 % 1 Monat -7,35 % 3 Monate +12,46 % 1 Jahr +72,85 %

Informationen zur UniCredit Aktie

Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 100,22 Mrd.EUR wert.

UniCredit Aktie jetzt kaufen?

Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.