    Fed in der Zwickmühle: ein Leitfaden - und Nvidia in der China-Falle!

    Oder Powell betont die Daten-Abhängigkeit der US-Notenbank mit Verweis auf die wieder angestiegene Inflation

    Die Märkte warten auf die Fed-Sitzung mit der wahrscheinlichen Zinssenkung von 0,25% - aber entscheidend wird sein, ob Fed-Chef Powell weitere Zinssenkungen noch in diesem Jahr andeutet wegen der Schwäche des US-Arbeitsmarkts (wäre positiv für die Aktienmärkte). Oder Powell betont die Daten-Abhängigkeit der US-Notenbank mit Verweis auf die wieder angestiegene Inflation (wäre negativ für die Aktienmärkte). Im Vorfeld der Sitzung der US-Notenbank ist heute Nvidia das Hauptthema nach dem eindeutigen Embargo, das China gegen Nvidia verhängt hat. Damit fallen mindestens 13% (offizielle Zahl) des Umsatzes weg - vermutlich aber mehr, weil der US-Chip-Gigant über Hubs wie Singapur faktisch für das Reich der Mitte geliefert hat..

    Hinweise aus Video:

    1. Drittes Fed-Mandat: Trump zielt auf langfristige US-Zinsen

    2. Goldpreis-Rally am Limit: Warnsignale für eine abrupte Wende

     

    Das Video "Fed in der Zwickmühle: ein Leitfaden - und Nvidia in der China-Falle!" sehen Sie hier..




