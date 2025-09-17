Börsen Update
Börsen Update USA - 17.09. - Dow Jones stark +0,61 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.038,77 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.
Top-Werte: American Express +2,35 %, Procter & Gamble +1,78 %, Caterpillar +1,68 %, Visa (A) +1,31 %, Amgen +1,23 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,18 %, Amazon -0,80 %, Nike (B) -0,52 %, The Home Depot -0,11 %, Microsoft +0,14 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.194,25 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: Workday (A) +7,52 %, Marvell Technology +4,74 %, Charter Communications Registered (A) +4,40 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +3,45 %, Adobe +3,35 %
Flop-Werte: Broadcom -3,74 %, Palantir -2,55 %, NVIDIA -2,18 %, DoorDash Registered (A) -2,05 %, AppLovin Registered (A) -1,25 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.602,86 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Workday (A) +7,52 %, Charter Communications Registered (A) +4,40 %, Fox Registered (A) +3,82 %, Adobe +3,35 %, Fox Registered (B) +3,19 %
Flop-Werte: Uber Technologies -5,06 %, Broadcom -3,74 %, Insulet -3,63 %, Ralph Lauren Registered (A) -3,29 %, Oracle -2,84 %
