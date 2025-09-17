Starke Performance Prosus Registered (N) Aktie legt zu - 17.09.2025

Die Prosus Registered (N) Aktie konnte bisher um +4,37 % auf 56,78€ zulegen. Das sind +2,38 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Prosus Registered (N) investiert war, konnte einen Gewinn von +19,69 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +4,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) +45,56 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,29 % 1 Monat +5,59 % 3 Monate +19,69 % 1 Jahr +71,99 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,12 Mrd.EUR wert.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.