    Starke Performance Prosus Registered (N) Aktie legt zu - 17.09.2025

    Am 17.09.2025 ist die Prosus Registered (N) Aktie, bisher, um +4,37 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Prosus Registered (N) Aktie.

    Foto: Prosus

    Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

    Prosus Registered (N) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Die Prosus Registered (N) Aktie konnte bisher um +4,37 % auf 56,78 zulegen. Das sind +2,38  mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Prosus Registered (N) investiert war, konnte einen Gewinn von +19,69 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +4,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Prosus Registered (N) +45,56 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,29 %
    1 Monat +5,59 %
    3 Monate +19,69 %
    1 Jahr +71,99 %

    Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,12 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 17.09.2025 im E-Stoxx 50.

    Delivery Hero setzen jüngste Erholung fort


    Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Am Nachmittag legten sie 5,3 Prozent auf 27,86 Euro zu und gehörten damit zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem stiegen die …

    Börsen Update Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Prosus Registered (N)

    +4,58 %
    +4,25 %
    +5,40 %
    +20,73 %
    +72,67 %
    +114,10 %
    +50,79 %
    +50,35 %
    ISIN:NL0013654783WKN:A2PRDK



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
