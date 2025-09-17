Southern Silver erwirbt Kaufrecht für wichtigen Bergbau-Claim neben seinem Konzessionsgebiet Cerro Las Minitas in Durango (Mexiko)

17. September 2025 / IRW-Press / Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) (das „Unternehmen“ oder „Southern Silver“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Dritten eine Vereinbarung über den Erwerb des Bergbau-Claims Puro Corazon getroffen hat, der an sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cerro Las Minitas angrenzt (siehe Abbildungen 1 und 2 unten).

Die privat betriebene Mine Puro Corazon fördert derzeit etwa 60 Tonnen Erz pro Tag und produziert ein Silber-Blei-Konzentrat sowie ein Zinkkonzentrat. Southern Silver wird Puro Corazon in das wesentlich größere Projekt Cerro Las Minitas integrieren, um erhebliche Kapital- und Betriebssynergien zu erschließen. Southern Silver beabsichtigt, unverzüglich mit einem 12.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramm in Puro Corazon zu beginnen und dann im ersten Quartal 2026 mit der Erstellung eines aktualisierten technischen Berichts und einer wirtschaftlichen Erstbewertung („PEA“) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101 zu beginnen.

Eckpunkte der Transaktion

Starkes Potenzial für kurzfristiges Ressourcenwachstum : Infill-Bohrprogramm zur Unterstützung einer stufenweisen Ressourcenerweiterung für das konsolidierte Projekt Cerro Las Minitas.

Gewinn an Kapitaleffizienz : Möglichkeit zur Verbesserung der Kapitaleffizienz durch schnelleren Zugang zu höherwertigen Mineralisierungen bei gleichzeitiger Vermeidung von Entwicklungsarbeiten rund um den Bergbau-Claim Puro Corazon.

Verbesserte Sequenzierung des Abbauplans : Die frühzeitige Einbeziehung des Materials aus Puro Corazon in den Abbauplan aufgrund seiner oberflächennahen Lage und hochgradigen Beschaffenheit dürfte die Wirtschaftlichkeit des Projekts stärken.

Verbesserte Wirtschaftlichkeit des Projekts : Die Kombination aus Kapitaleffizienz, optimierter Sequenzierung und potenziellen Durchsatzsteigerungen führt zu potenziellen Verbesserungen des Kapitalwerts und des internen Zinsfußes.

Zusätzliche Vorteile : potenzielle Synergien und Effizienzsteigerungen in den Bereichen Genehmigungen, Umweltmanagement, Sicherheit und Datenerfassung.