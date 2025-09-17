Gasunie sorgt für blauen Himmel über der Nordheide (FOTO)
Hannover (ots) - Erste emissionsarme Baustelle in Norddeutschland gemeinsam mit
der Friedrich Vorwerk Unternehmensgruppe realisiert
Gasunie setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit beim Leitungsbau: Mit ihrer
ersten emissionsarmen Baustelle in Norddeutschland bereitet der
Fernleitungsnetzbetreiber sein bestehendes Erdgasnetz auf den zukünftigen
Transport von Wasserstoff vor. Das Pilotprojekt in Buchholz in der Nordheide
stößt auch auf Interesse der niedersächsischen Landesregierung: So ließ
Umweltminister Christian Meyer sich heute vom Unternehmen Wege aufzeigen, wie
CO2-Ausstoß und Umweltbelastungen im Leitungsbau deutlich reduziert werden
können. Dafür hat Gasunie gemeinsam mit der Friedrich Vorwerk Unternehmensgruppe
als Dienstleister für Energieinfrastruktur das mehrwöchige Pilotprojekt
realisiert, bei dem moderne Technologien und alternative Antriebe als Beitrag
zum Klimaschutz zur Anwendung kamen.
Christian Meyer, niedersächsischer Minister für Umwelt- und Energie: "Es ist
vorbildlich und klimaschonend wie Gasunie und Vorwerk den Hyperlink im zentralen
Wasserstoffnetz in Niedersachsen bauen. Mit einer emissionsarmen Baustelle mit
Wasserstoff, Photovoltaik und vollelektrischen Baufahrzeugen gehen die beiden
Unternehmen einen richtigen Schritt in die Zukunft. Die Umstellung des fossilen
Gasnetzes auf möglichst viel grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien ist an
sich schon ein Quantensprung beim Klimaschutz. Jetzt auch noch eine
klimaschonende Baustelle mit Erneuerbaren Energien, Wasserstoff und modernen
Elektrobaufahrzeugen sowie PV-betriebenen Baustellencontainern zu betreiben ist
genial und zeigt, was Unternehmen leisten können, wenn man sie lässt. Eine
emissionsfreie Infrastruktur ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere
niedersächsischen Klimaziele zu erreichen."
Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland : "In Buchholz in der
Nordheide befindet sich unsere erste emissionsarme Baustelle. Damit zeigen wir
als strategischer Gasnetzbetreiber, dass uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig
ist. Emissionsarm auf dem Weg zur emissionsfreien Wasserstoff-Infrastruktur -
das ist für mich ein konsequenter Gedanke. Gemeinsam mit unserem Partner
Friedrich Vorwerk begrüße ich das Interesse der Landespolitik für das Thema. Wir
stehen geschlossen zu unseren Nachhaltigkeitszielen und den damit verbundenen
Aufwendungen. Angesichts des wachsenden Kostendrucks durch die Regulierung
befürchte ich, dass sich die Spielräume bei der Umsetzung von
Innovationsprojekten wie diesem in Zukunft deutlich verkleinern."
Torben Kleinfeldt, CEO Friedrich Vorwerk AG: "Die Energiewende entscheidet sich
