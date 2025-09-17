    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Gasunie sorgt für blauen Himmel über der Nordheide (FOTO)

    Hannover (ots) - Erste emissionsarme Baustelle in Norddeutschland gemeinsam mit
    der Friedrich Vorwerk Unternehmensgruppe realisiert

    Gasunie setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit beim Leitungsbau: Mit ihrer
    ersten emissionsarmen Baustelle in Norddeutschland bereitet der
    Fernleitungsnetzbetreiber sein bestehendes Erdgasnetz auf den zukünftigen
    Transport von Wasserstoff vor. Das Pilotprojekt in Buchholz in der Nordheide
    stößt auch auf Interesse der niedersächsischen Landesregierung: So ließ
    Umweltminister Christian Meyer sich heute vom Unternehmen Wege aufzeigen, wie
    CO2-Ausstoß und Umweltbelastungen im Leitungsbau deutlich reduziert werden
    können. Dafür hat Gasunie gemeinsam mit der Friedrich Vorwerk Unternehmensgruppe
    als Dienstleister für Energieinfrastruktur das mehrwöchige Pilotprojekt
    realisiert, bei dem moderne Technologien und alternative Antriebe als Beitrag
    zum Klimaschutz zur Anwendung kamen.

    Christian Meyer, niedersächsischer Minister für Umwelt- und Energie: "Es ist
    vorbildlich und klimaschonend wie Gasunie und Vorwerk den Hyperlink im zentralen
    Wasserstoffnetz in Niedersachsen bauen. Mit einer emissionsarmen Baustelle mit
    Wasserstoff, Photovoltaik und vollelektrischen Baufahrzeugen gehen die beiden
    Unternehmen einen richtigen Schritt in die Zukunft. Die Umstellung des fossilen
    Gasnetzes auf möglichst viel grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien ist an
    sich schon ein Quantensprung beim Klimaschutz. Jetzt auch noch eine
    klimaschonende Baustelle mit Erneuerbaren Energien, Wasserstoff und modernen
    Elektrobaufahrzeugen sowie PV-betriebenen Baustellencontainern zu betreiben ist
    genial und zeigt, was Unternehmen leisten können, wenn man sie lässt. Eine
    emissionsfreie Infrastruktur ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere
    niedersächsischen Klimaziele zu erreichen."

    Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland : "In Buchholz in der
    Nordheide befindet sich unsere erste emissionsarme Baustelle. Damit zeigen wir
    als strategischer Gasnetzbetreiber, dass uns das Thema Nachhaltigkeit wichtig
    ist. Emissionsarm auf dem Weg zur emissionsfreien Wasserstoff-Infrastruktur -
    das ist für mich ein konsequenter Gedanke. Gemeinsam mit unserem Partner
    Friedrich Vorwerk begrüße ich das Interesse der Landespolitik für das Thema. Wir
    stehen geschlossen zu unseren Nachhaltigkeitszielen und den damit verbundenen
    Aufwendungen. Angesichts des wachsenden Kostendrucks durch die Regulierung
    befürchte ich, dass sich die Spielräume bei der Umsetzung von
    Innovationsprojekten wie diesem in Zukunft deutlich verkleinern."

    Torben Kleinfeldt, CEO Friedrich Vorwerk AG: "Die Energiewende entscheidet sich
    Seite 1 von 2 



